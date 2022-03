La primera semana después del anuncio de su separación no fue sencilla para Ivana Icardi. Si bien se mostró feliz en compañía de su beba, advirtió este miércoles que quedó “bochada” en la búsqueda de su nueva casa y se quejó sobre el tratamiento a las personas que no están en relación de dependencia.

Luego de la ruptura con Hugo Sierra, la hermana de Mauro Icardi decidió quedarse en Palma de Mallorca a vivir con su hija Giorgia. Hasta el momento no encontró departamento en esa misión. “He ido a ver dos esta mañana y nada. Al tercero ya me dijero que no porque las autonómas somos unas discriminadas”, explicó.

La modelo de 26 años nacida en Rosario compartió la decepción a través de Instagram y publicó un video breve en el que se refirió al tema. En este sentido, remarcó: “Me sigue costando la vida conseguir un piso”.

“Dices autónoma y automáticamente estás bochada”, concluyó Ivana Icardi en relación a los términos para un alquiler en la isla española. De esta manera confirmó que su fama está lejos de allanarle el camino para encontrar nuevo hogar en Mallorca.

Por otra parte, la influencer tuvo tiempo para ir a jugar a la plaza con su hija. Eso también quedó registrado en sus historias y afirmó frente a los inconvenientes de la mudanza: “No importa porque está ella haciéndome feliz”.