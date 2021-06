Ivana Icardi está chocha con las últimas semanas de su embarazo y no deja de expresarlo en las redes sociales. Esta vez, compartió con sus seguidores la última ecografía de Giorgia, su hijita que nacerá dentro de muy poco.

//Mirá también: Ivana Icardi participó en una sesión de fotos en las últimas semanas de su embarazo

Giorgia, la hija de Ivana Icardi @ivannaicardi | Instagram

La hermana de Mauro Icardi se sometió al tradicional control de rutina en un hospital de Palma de Mallorca, donde reside, y pudo conocer mejor la carita de su beba. “No se queda quieta”, bromeó la rosarina en sus stories de Instagram, donde se ve a la pequeña con más detalle y moviéndose.

Ecografía de Ivana Icardi @ivannaicardi | Instagram

Sus cientos de miles de seguidores celebraron poder conocer mejor a Giorgia, y le enviaron buenos deseos a la influencer que está de 33 semanas, y que desde hace meses viene llevando una intensa agenda en la red social de las imágenes.

//Mirá también: Ivana Icardi compartió una foto de su pancita y enterneció las redes con una dulce ecografía

La carita de Giorgia, la hija de Ivana Icardi @ivannaicardi | Instagram

Pese a lo avanzado de su embarazo, días atrás Ivana subió una sesión de fotos posando con su panza. “Estos meses de embarazo con todas las nuevas emociones que he sentido se van a quedar conmigo para toda la vida. Cuando hablan de lo mágico que es no se equivocan, pero no lo sientes realmente hasta que lo vives!”, había escrito en su posteo.