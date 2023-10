Ivana Icardi se probó un vestido de verano con un aviso divertido: “Se busca novio”

Aunque ya pasó casi un mes desde el inicio del otoño, Ivana Icardi se aferra a lo que queda del calor europeo y este sábado se probó un vestido de verano ajustado. A la hora posar agregó un aviso que no pasó desapercibido en las redes sociales: “Se busca novio para obligarlo a que me haga fotos”.

“Tengo el espejo quemado por mostrarles mis outfits”, comentó la hermana de Mauro Icardi. Con una cuota de humor, planteó la posibilidad de ponerse en pareja solamente para que alguien se ocupe de retratarla.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la joven de 28 años compartió el video que grabó en su casa antes de una salida nocturna. Así mostró el vestido que sólo había usado una vez desde que lo compró.

“Voy a aprovechar antes de que se me vaya el poco moreno que me queda”, apuntó Ivana Icardi. Cuando se filmó frente al espejo, se puso una pulsera brillante en la muñeca derecha y completó su look con un par de sandalias de taco alto.

La modelo nacida en Rosario se crió en Europa junto a su familia. Foto: @ivannaicardi

Al día siguiente, Ivana se sumó al festejo del Día de la Madre en Argentina. En sus historias replicó una foto que une tres generaciones, ya que posó con su mamá Analía Rivero y su hija Giorgia Sierra (2).

¿Con quién sale Ivana Icardi?

Desde que se separó de Hugo Sierra, Ivana Icardi no volvió a formar una pareja. La ruptura se confirmó en marzo de 2022, de modo que lleva más un año y medio soltera.

La joven nacida en Rosario suele bromear sobre la necesidad de un novio y repitió el chiste este sábado. No obstante, aclaró: “Igual no es urgente”.