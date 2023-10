Ivana Icardi se fotografió frente al espejo y un detalle sobre el jean dejó enloquecidos a sus fans

Instalada desde hace años en Mallorca, Ivana Icardi, la rosarina hermana del futbolista Mauro Icardi, se divide entre sus actividades como mamá de Giorgia, su actividad como influencer y su futuro lanzamiento como cantante, que anunció recientemente.

La rubia es también dueña de una figura privilegiada, lo que hace que múltiples marcas la elijan para modelar sus prendas. De vez en cuando, Ivana aprovecha sus redes para compartir imágenes que dejan suspirando a sus fans y la llenan de corazones.

En uno de sus últimos posteos de Instagram, la influencer argentina aprovechó el reflejo de un espejo de pie para retratarse con un sugestivo atuendo, en el que dejó a la vista su ropa interior: un conjunto negro debajo de un jean ancho, del que sobresalen tiras de una tanga de tiro súper alto.

La modelo rosarina dejó su tanga a la vista Foto: @ivannaicardi

IVANA ICARDI CONTRA EL “MONSTRUO IDIOTA” QUE PERJUDICA A LAS MUJERES

La rosarina es partidaria de mostrar su físico sin ningún tipo de filtros, para combatir el “mundo fake de Instagram”, según sus propias declaraciones. Así, desde que se convirtió en mamá, comenzó a cuestionar las comparaciones con otras personas: “¿Por qué machacamos tanto a nuestro cuerpo? ¿Por qué somos tan críticos con él?”, se quejó.

“Simplemente tenemos que aceptarnos y, si está en nuestra mano, mejorar”, afirmó Ivana Icardi sobre la fórmula para no sentirse mal con su cuerpo. En este sentido, agregó: “Amigas, muchas veces luchamos contra un monstruo idiota que es nuestra cabeza diciendo tonterías”.

Ivana Icardi compartió fotos de su cuerpo al natural. Foto: @ivannaicardi

“Sé que el rollito de la espalda no se me va a ir si en vez de comerme un plato, repito tres veces”, señaló Ivana. De la misma forma, planteó como ejemplo que le puede salir “algún grano” si come dulces todos los días.

Así, concluyó: “Tomo la decisión de hacerlo o no y asumo la consecuencia. No es más que eso. Suena fácil y es que lo es. Lo difícil es encontrar el equilibrio, pero se puede”.