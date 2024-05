Amenazas a estudiantes de la UNR: realizan actos de repudio en facultades rosarinas

Estudiantes, docentes y ciudadanos se congregaron este jueves por la mañana en las puertas de la Facultad de Medicina y replicaron la concentración por la tarde en Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en repudio a las graves amenazas que recibieron dos estudiantes de la Alta Casa de Estudios y para exigir el cese de los “discursos del odio”.

¿Cómo fueron las amenazas?

Violeta Finocchiaro, una de las víctimas de las intimidaciones y presidenta del Centro de Estudiantes de Humanidades, relató el hecho personal que motivó la movilización.

“Llegué a la facultad y compañeros me contaron que a la mañana una persona no identificada había dejado en el material de estudios de una fotocopiadora de los estudiantes un sobre que decía ´para Violeta Finocchiaro´, mi DNI y adentro una carta que decía ´para vos cárcel o bala, sabemos donde encontrarte´ con la firma en rojo de las iniciales de Viva la Libertad Carajo”.

La nota que llegó a uno de los estudiantes Foto: @sos.enfermeria.oficial

“Sabemos que no es una amenaza aislada, un estudiante de la JUP (La Juventud Universitaria Peronista) en Medicina recibió una carta”, continuó y remarcó: “Es una persecución ideológica y acto de violencia política que nos recuerda a los peores momentos de la historia y lo repudiamos”.

Estudiantes, docentes y representantes gremiales se hicieron eco del repudio Foto: La Capital

La joven estudiante contó que, tanto en el ámbito político estudiantil, como en general, “es la primera vez que sucede” y advirtió que las amenazas se dieron en un contexto actual en el que “militantes de Derechos Humanos, feminismos, mujeres y disidencias han recibido distintas agresiones, amenazas como a la compañera de Hijos, con un gobierno nacional que avala y legitima estos discursos”.

el testimonio del estudiante de enfermería

Por su parte, el estudiante de enfermería también habló del hecho y contó que, en un principio, no dimensionó la gravedad de la situación: “Al principio no lo tomé con gravedad, estaba en shock, no me daba cuenta de lo que sucedía. No es el primer mensaje de odio que recibo”.

En ese sentido, explicó que desde enero sufre el “doxeo” de sus datos personales en redes sociales como Twitter y reflexionó: “No es causalidad, hubo una marcha estudiantil y en la semana se habló de adoctrinamiento, justo en las facultades de Psicología, Ciencias Médicas y Humanidades y, casualmente, recibimos amenazas nosotros, ambos militantes de ahí”.