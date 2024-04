Amenazaron a una abogada y militante de HIJOS Rosario: "Hay un sicario pago para ella"

La organización H.I.J.O.S filial Rosario denunció este jueves amenazas de muerte hacia una de sus integrantes, abogada y militante de causas en las que se investigan y juzgan crímenes de “lesa humanidad”.

Por medio de sus redes sociales y tras la denuncia formal, HIJOS lanzó un comunicado explicando la situación: “Días atrás, nuestra compañera recibió una amenaza por escrito contra ella y su familia en su domicilio particular, lo que da cuenta del grado de intimidación y de la gravedad de los hechos. La nota contiene una advertencia por su participación como militante de derechos humanos y además, amenaza su integridad física”.

Y agregaron: ”Leemos este terrible hecho como parte de una sumatoria de graves acciones que vienen sucediendo en nuestro país. Desde las intimidaciones a Teresa Laborde Calvo para que no de charlas en escuelas, hasta el ingreso al domicilio y posterior ataque que sufriera nuestra compañera Sabrina Bölke”.

HIJOS Rosario se solidarizó con la abogada. Foto: @HIJOSRosario

¿Qué decían las amenazas contra la militante de hijos rosario?

En declaraciones a la prensa, referentes de la agrupación de Derechos Humanos explicaron el grave tenor de la amenaza: “intiman a que la compañera deje de hacer su trabajo, ya que ´hay un sicario pago para ella y su familia´, según rezaba la nota escrita que le dejaron en cercanías a su casa; incluso advierten que ´raje a tiempo´, al tiempo que mencionan que ella está dentro de una lista”.

“Nos preocupa que se estén habilitando estas expresiones. La violencia direccionada hacia los movimientos de DDHH y al feminismo fue parte de la agenda del gobierno de (Javier) Milei y sostenida en las redes con sus tropas twitteras. Aunque intenten amedrentarnos seguiremos denunciando las consecuencias de este plan económico de miseria planificada que afecta a nuestro pueblo”, enfatizaron con preocupación desde el colectivo.

Y cerraron: “hacemos responsable a los tres niveles del Estado por la seguridad no sólo de nuestra compañera sino también de los militantes de derechos humanos en su totalidad, ya que creemos que el ataque es a todo el colectivo”.

golpiza y abuso sexual a una militante de hijos

El pasado 5 de marzo, una mujer miembro de la agrupación Hijos regional Buenos Aires sufrió un ataque en su casa en el que la golpearon, abusaron sexualmente y se robaron documentación sobre causas en las que trabajaba ligadas a derechos humanos.

En ese marco, la joven denunció que los agresores pintaron en la pared la sigla VLLC (Viva la libertad, carajo), la frase con la que se identifican desde el partido que ejerce la presidencia con Milei a la cabeza.

La mujer contó que cuando llegó a su casa ese día después de trabajar había dos personas esperándola. “Me tomaron del cuello, me estuvieron torturando entre 15 y 20 minutos, me ataron y me apuntaron con un arma y me dijeron que me iban a matar. Me dijeron que no hablara nunca más”, relató. “Pensé que efectivamente mi vida iba a terminar ahí”.