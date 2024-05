El tratamiento estético de Paloma de Gran Hermano 2024 para quitarse ácido hialurónico

Pasar por Gran Hermano 2024 te cambia la vida, es por eso que tantos los participantes como los exs gozan de popularidad y son queridos por los fanáticos del programa. Paloma fue una de las participantes que ingresó en la segunda camada de jugadores, con el tiempo se ganó el cariño del público, y después de estar un mes en el juego quedó eliminada.

Paloma llamó la atención por su estilo propio y su look a la hora de vestirse, también mostró su talento para cantar que más de una vez sorprendió a todos con su dulce voz. Pero no solo eso, sino que la ex Gran Hermano confesó las intervenciones estéticas que se hizo para lucir como estaba.

La exparticipante tenía un aspecto diferente en su cara, porque se había inyectado varias veces ácido hialurónico en los labios para que parezcan más gruesos y bien definidos. Sin embargo, Paloma confesó que no quedó como ella esperaba, y se le había formado varias pelotitas en sus labios.

Paloma se sacó el ácido hialurónico de sus labios Foto: Telefé

El cambio estético de Paloma de Gran Hermano 2024 en sus labios

Por medio de un video en su perfil de Instagram, Paloma mostró el tratamiento nuevo que se está realizando para cambiar el aspecto de sus labios. Primero debe sacarse el ácido hialurónico que tiene, y sobre todo las pelotitas que se le formaron.

“A Palo le pusieron muchas veces ácido hialurónico cada muy poquito tiempo, hay veces que no supo bien qué producto le pusieron. Hoy pinchamos las pelotitas para sacarle el ácido, en un mes debe volver para sacarse más ácido. Una semana después se puede volver a inyectar”, resaltó el médico especialista que le atendió.

Es por eso que la exparticipante de Gran Hermano se sacó el producto de sus labios para volver a su forma natural.

“Cuando le decís al doctor que querés ‘un poquito’ de relleno en los labios y terminas con más pelotas que en un partido de fútbol”, escribió Paloma junto al video del tratamiento que subió en TikTok.