La contundente postura de Mauro de Gran Hermano 2024 sobre su futuro con Furia

Gran Hermano 2024 se acerca a su etapa final es por eso que cada vez hay más expectativas sobre quién será el ganador. Luego de la semana conflictiva que vivieron Furia y Mauro por el fin de su relación amorosa en el reality y su posterior pelea que terminó con el enfrentamiento en el teléfono y la eliminación de Mauro.

A pesar de la fuerte pelea y los gritos que trajo repercusiones en el programa tanto para Santiago del Moro como para los espectadores. Furia y Mauro decidieron hacer las paces y antes de la gala de eliminación, charlaron y hasta se reconciliaron con un beso.

Luego al quedar eliminado Mauro, Furia le dijo unas palabras: “Te voy a extrañar un montón. Te amo”. A lo que Mauro le respondió: “Hacé lo que tengas que hacer acá”. Ante esto, Juliana le pidió: “Esperame afuera, no seas pelotud*”.

Mauro y Furia se reconciliaron antes de su eliminación de Gran Hermano 2024

La postura de Mauro de Gran Hermano 2024 frente a su relación con Furia tras su eliminación

Al ser el último eliminado, Mauro estuvo en “El Debate” del programa en donde respondió a las preguntas de los analistas y contó su experiencia en la casa más famosa del país. “¿Te enamoraste de Furia?”, le preguntó Santiago del Moro al exparticipante.

“No sé si me enamoré. Sí me gustó mucho en su momento. Me ayudó mucho adentro de la casa también. Es una gran persona que, bueno, tiene sus cosas como todos. Pero eso empaña mucho lo buena persona que es, que lo dije siempre. Fue lo que fue, pasó lo que pasó”, contestó Mauro.

“¿Fue? ¿Se terminó?”, quiso saber Santiago Del Moro en el vivo del programa. A lo que el exparticipante manifestó tajante “Sí, quiero decirlo públicamente que de mi parte ya está, yo di todo lo mejor”.

“Lo digo porque anoche se despidieron con un beso”, comentó el conductor. “Sí, dos personas maduras pueden terminar bien su relación. Es un buen cierre a algo que vivimos los dos, que fue muy intenso adentro de la casa, con sus idas y vueltas”, expresó Mauro sobre el fin de su relación con Furia.