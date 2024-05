La inesperada charla de Mauro y Furia de Gran Hermano 2024 tras la fuerte pelea ¿hubo tregua?

En Gran Hermano 2024 se viven momentos de ansiedad y tensión, luego de la dura semana que tuvieron los 10 participantes que aún siguen en juego debido a que la pelea de Furia y Mauro trajo fuertes consecuencias tanto en los jugadores como los espectadores y conductor del programa.

Tras el cruce de Furia y Mauro el domingo pasado que terminó con una tajante sanción para Juliana y su estadía en la casa más famosa del país. Al otro día de la pelea, Mauro quiso hablar en el vivo del programa y Santiago del Moro no tuvo un buen trato con el participante, lo que dejó repercusiones en el público.

Además, Arturo, la mascota del programa, fue el centro de atención porque tanto el Refugio que le dio en tránsito al perro como el público señalaron que no era un ambiente adecuado para el perro por la violencia y las constantes discusiones que se vive en la casa.

la charla de Mauro y Furia de Gran Hermano 2024 tras la pelea

Furia y Mauro de Gran Hermano 2024 charlaron tras el fuerte cruce

Luego de varios días, Furia decidió acercarse a Mauro y le pidió para charlar y aclarar las cosas entre ellos, ya que deben seguir conviviendo e intentan llevarlo en paz. “Vamos a hablar, ¿Vamos?”, le dijo Furia a Mauro.

“Quiero que hables desde tu corazón”, comenzó Juliana para animar a Mauro a hablar. “Yo sentí muchas veces que hice un montón de esfuerzo por entenderte en un montón de cosas para estar bien con vos. Y mil veces te pedí que no me digas más eso de ‘mentiroso hij* de put*’”, le dijo Mauro.

la charla de Mauro y Furia de Gran Hermano 2024 tras la pelea

“Es lo que te gritan” agregó Juliana. “Yo entré tres meses después fue muy difícil para mí. Y siempre te voy a agradecer porque me diste una gran mano para que pueda estar mejor”, confesó Mauro.

“Yo eso no lo hago por nada en particular. Simplemente soy buena gente”, le respondió Furia. “Sos buena persona, pero hay un montón de cosas que te empañan una banda, esas cosas de lágrimas de cocodrilo, no”, comentó el jugador.

“O sea ¿vos llorás de verdad? Cuando vienen pasando un montón de cosas y vos acá me cortas y me decís ‘Juli no quiero estar más con vos’ después a los quince minutos me venís a buscar y me decís ‘a mí lo que más me duele es que vos no me quieras’”, le reveló Furia a Mauro.

“Y es verdad”, le respondió Mauro. “Yo te amo boludo no es que no te quiera”, confesó la doble riesgo. “Es una manera muy rara de querer, ¿pretendes que esté contento con todas cosas que me decís una atrás de la otra, todos los días?”, sostuvo el jugador.

“Yo quería al Mauro que está conmigo y no al que estaba con 40. ‘Vos sabés que soy una persona y que también me puede confundir”, retrucó Juliana.

“Te confundís demasiado y no te pasó solo conmigo. Te pasó con un montón de personas. Hay cosas que no puedo tolerar hasta acá llegué. No hay que insistir en el lugar donde no es”, cerró Mauro