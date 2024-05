El polémico descargo de Santiago del Moro tras las críticas por su trato con Mauro de Gran Hermano 2024

Gran Hermano 2024 cumplió 5 meses en vivo y las expectativas por saber que jugadores llegan a la final cada vez crece más. En el reality se viven días de tensión y peleas, tras el fuerte cruce de Furia con Mauro que llevó a una sanción para Juliana y la intervención de Santiago del Moro.

El conflicto de los participantes y la polémica actitud del conductor para con Mauro trajeron fuertes consecuencias y opiniones. Esto se debe a que cuando el jugador pidió un minuto para hablar después de que el día anterior no lo dejaran expresarse, Santiago del Moro se enojó y respondió con una frase letal que hizo eco.

“Te cuento una cosa, porque yo estoy un poco hinchado las pelotas con todo. Chicos, este es un juego y es un programa, ustedes pueden hablar las 24 horas a cámara. El que quiera (...)”, le dijo el conductor a Mauro lo que llevó a que el público comentara el destrato.

El enfrentamiento entre Mauro y Santiago del Moro en el vivo de Gran Hermano 2024 Foto: captura de vi

Qué dijo Santiago del Moro por las críticas a su cruce con Mauro

A pesar de esto, Santiago del Moro no volvió a tocar el tema e hizo oídos sordos a los comentarios. Sin embargo, en el programa de radio que conduce, sus compañeros hablaron de lo que dice el público sobre él y volvió a expresarse sin filtros.

“Chicos, yo no me enojo nada. Tengo muchos años de Intratables y para mí Gran Hermano... Imaginate que hice un programa con sindicalistas y gente armada afuera... Esto es un juego de niños. Lo que me saca es esta cosa de la queja constante y que no puedan resolver sus problemas”, expresó Santiago del Moro.

“Estábamos en medio de una acción publicitaria y se terminaba el tiempo. Este chico estaba encaprichado. Creo que estaba más enojado porque sus compañeros no lo dejaron participar. Ellos están jugando y es un juego... Yo lo que le decía a Mauro es que venía de hacer un descargo cuando nominó. Lo que no entienden que ellos tienen cámaras disponibles las 24 horas”, agregó el conductor.

Luego en el vivo del programa del miércoles, Santiago del Moro tuvo un exabrupto al comunicarse con los chicos y le dejó una indirecta a quienes le criticaban: “Bueno, chicos, disfruten, es un juego. Recuerden, esto está bueno que se los diga y se lo repito una vez más. Esto no es la vida. Esto es una competencia. No están ni cambiando el mundo, ni dando un mensaje de paz, ni de amor, ni de valores, ni nada. Están conviviendo”.

“Estamos pasando casi los cinco meses. Es muy loco todo. Así que vamos por mucho más. A no aflojar, pero disfruten. Digan todo el tiempo esa palabra como un mantra. Disfruten, pásenlo lindo, y al que no le guste que la chup*n. Perdón. Se me escapó”, cerró el conductor en el vivo del programa.