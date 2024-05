“Nuevo Gran Hermano” : ¿En qué consiste la campaña de Mauro contra Furia?

La explosiva discusión entre Furia y Mauro de Gran Hermano habría roto cualquier tipo de relación. Los gritos por parte de la doble de riesgo y la no posibilidad de poder hablar, dejaron al hermanito indefenso ante los ataques.

“¿Querés hablar ahora? Andá al confesionario y les decís lo que querés. Yo tengo que seguir con el programa. Si no resuelven la situación van a quedar afuera los dos, tarde o temprano. Esto es convivencia y es adaptación. Sean vivos. El que se enoja, pierde”, exclamó de forma enojada el conductor contra Mauro durante la prueba por el auto.

Ante esta problemática, el especialista en Marketing decidió optar por otra forma de comunicarse con el público. Mientras estaba en el confesionario y posteriormente en el patio de la casa, sentenció una nueva campaña que podría cambiar todo el juego: “Nuevo Gran Hermano”.

Mauro en el confesionario el 6 de mayo. Foto: Tronk

“Ya que ayer no me dejaron hablar, quiero decir que todo lo que se dijo es mentira, si todo quremos que esto sea diferente y no vivir lo mismo de hace 5 meses que ya cansa un poco, sepan que tienen que hacer” #NuevoGranHermano”, expresó el hermanito sobre su nueva campaña en la casa.

“Nuevo Gran Hermano”: Cómo ha sido la dinámica de Mauro tras comenzar su campaña

Ahora bien, el hermanito comenzó a conformar su campaña mientras discutía con Darío y Bautista sobre Furia. Allí, recalcó que ella le comentaba que no se juntara con los Bro porque le hicieron daño a ella.

“No es sobre eso. ¿A mi sabes cuantas veces me dijo no te juntés con los pibes que no me quieren acá dentro? Vos no tenes que motivar a esos fo*** . Mil veces me dijo eso”, confesó Mauro a Darío y uno de los integrantes de los Bro.

Tras la confesión, Darío recalcó que si él sabía que no eran ciertos los dichos de la doble de riesgo, que lo dejara así. Esto, dado que el público vería lo sucedido y tomaría una postura: “¿Si sabes que no es así y todo se ve? No estés tan nervioso”, le aconsejó uno de los padres de la casa.

Finalmente, el hermanito aprovechó para decir que si se llegara a ir una persona en particular (haciendo posible referencia a Furia) de la casa, todo podría cambiar y ser un nuevo Gran Hermano.

Mauro se quebró en el confesionario de GH. (Captura "Gran hermano")

“Yo simplemente creo que si se va cierta persona puede cambiar todo y por eso nuevamente aliento a todos los que nos están viendo a que cambien esto, con el #NuevoGranHermano”, expresó Mauro, el exaliado de Furia.