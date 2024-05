Yanina Latorre apuntó contra Laura Ubfal por su fanatismo hacia Furia de Gran Hermano: “Te convertiste en...”

Gran Hermano es la temática en tendencia por los últimos acontecimientos que tiene como protagonistas a Mauro y a Furia. Su disputa generó críticas fuera de la casa, al punto de que la Organización que rescató a Arturo buscaría sacarlo de la casa.

“Debido a los hechos de suma violencia producidos recientemente, consideramos que ya no es un hogar para Arturo, por lo que solicitamos inmediatamente a la producción de Gran Hermano Argentina la restición del perro”, destacó la ONG que rescató al perrito de la calle.

Comunicado de Huellitas Perdidas contra Gran Hermano. Foto: @huellitasperdidasok

Ahora bien, la disputa se acrecentó cuando Santiago del Moro arremetió contra Mauro por recriminarle que no lo dejó a hablar para dar su postura sobre la pelea con Furia. Esto hizo que muchos fanáticos defendiera al especializado en Marketing, algo que generó la disputa entre dos comunicadores conocidas: Laura Ubfal y Yanina Latorre.

Cómo fue el mano a mano entre Yanina Latorre y Laura Ubfal

El hecho ocurrió cuando la analista dio su postura sobre la actitud de Mauro posterior al conflicto. Allí, entabló que gracias a su consigna “Nuevo Gran Hermano” salió a la luz el machismo “más recalcitrante”.

Así está la hija de Laura Ubfal: tiene 29 años y es una conocida actriz de la televisión argentina. Foto: Captura

“Con su consigna de Nuevo Gran Hermano, que consiste en seguir adelante con quienes están hoy en la casa sin Furia, Mauro despertó en las redes una tendencia que agrupa a muchos varones que no soportaron la relación entre ambos. El machismo más recalcitrante reapareció”, expresó Laura Ubfal sobre la repercución del pedido de Mauro contra Furia.

Ahora bien, tras conocer los dichos de Ubfal, Yanina Latorre no aguantó más y arremetió contra ella. Esto, dado que estaba harta del mismo argumento sobre el machismo cuando se trata de un ataque hacia Furia.

“Ya decir que el ataque a Furia por parte de los medios y de las redes es un tema de machismo...Chicos no, basta con el machismo papá, me tienen los hue*** al plato”, exclamó la angelita con sumo cansancio desde su programa radial en El Observador.

Seguidamente, Latorre sentenció que Ubfal se convirtió en una fan más de Furia de la misma manera en cómo odió a Coti Romero en la edición pasada del reality. Asimismo, entabló que no es un tema de machismo porque consideraba que la doble de riesgo era una persona violenta.

Furia recibió una durísima sanción

“Te convertiste en fan Laura Ubfal, amas a Furia de la misma manera que la odiabas a Coty que por mucho menos la metías presa y a Furia le bancás todo. Decí que no sos objetiva, que es subjetivo lo tuyo, que la querés defender y te encanta como agrede (...) No podés decir que es un tema de machismo que la matamos. Para mí es violenta y no soy machismo”, destacó Yanina Latorre con fuerza.