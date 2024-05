Locura Furiosa: una fanática de Furia de Gran Hermano 2024 se endeudó por la participante

Gran Hermano 2024 lleva casi cinco meses al aire y cada día atrapa más al público. Furia es una de las jugadoras favoritas por el público que logró llamar la atención desde el primer día con su fuerte carácter y su estrategia a la hora de nominar. En los últimos días vivió momentos tensos que la llevaron a recibir una sanción por parte del dueño de la casa.

Los Furiosos son fieles a su ídola y el fanatismo cada día crece más, a pesar de las críticas que recibió los últimos días por su enfrentamiento con Mauro, su amenaza, gritos y peleas que generaron repudio por parte de los seguidores del programa.

“Por eso, Juliana, va a recaer sobre vos una severa sanción. Desde este momento hasta el final de tu estadía en la casa, vas a estar siempre nominada. A partir de la próxima semana ya estás en placa nunca podrá ser salvada por el líder. Si voy a permitir que nomines y juegues por la prueba del liderazgo. Sí, eventualmente llegarás a ganar una prueba de líder, también permitiré que subas y bajes de placa a los compañeros que elijas, pero nunca tendrás el beneficio de la inmunidad”, le dijo Gran Hermano a Furia sobre su sanción en la gala del domingo.

Una fan de Furia de Gran Hermano 2024 mostró la deuda que tiene por votar a su ídola

Lo que lleva a que Juliana permanezca siempre nominada hasta que termine su estadía en el reality. Sin embargo, los fanáticos de Furia se movilizan en cada gala que está su ídola en placa y realizan campañas impensadas para salvarla.

Tal es así que una fanática mostró en X (antes Twitter) la deuda que tiene por los votos que envía domingo tras domingo, como parte de las campañas que realiza Juliana, esté ella en placa o por quien quiere que deje el reality.

Una fan de Furia se endeudó por la participante Foto: GENTILEZA LA VOZ

“En estas semanas me estuve gastando la vida en Fu. Me zarpé un poquito. No voy a poder votar como antes porque me endeudé. Todo esto genera Juliana, amor por ayudarla. No podré votar, pero ayudaré en los desafíos. Estoy triste”, escribió en la red social la usuaria @GarciaG95711.

Según contó la Furiosa tiene una deuda con las aplicaciones donde vota, por lo que ahora no va a poder participar en las campañas de votaciones, pero su estará pendiente de los desafíos que realizan Los Furiosos.