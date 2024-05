El público de Gran Hermano 2024 fulminó a Santiago del Moro por su actitud con Mauro

Gran Hermano 2024 vive días intensos y de tensión, no solo entre los 10 participantes que quedan en juego, sino que se vio involucrado Santiago del Moro y los fanáticos del programa. Todo comenzó con la fuerte pelea que protagonizaron Furia y Mauro el pasado domingo en la gala de eliminación.

Lo que llevó a que Furia recibiera una sanción por parte de Gran Hermano por la falta de respeto y por pasar los límites. Sin embargo, Juliana quiso hacer su descargo en el vivo del programa y pidió la palabra al conductor, luego Mauro quiso hablar, pero fue interrumpido.

En la gala del lunes, el participante volvió a pedir la palabra mientras sus compañeros participaban por el auto 0 km. “Me enojo porque ayer no me dejaron hablar”, expresó Mauro.

El enfrentamiento entre Mauro y Santiago del Moro en el vivo de Gran Hermano 2024 Foto: captura de vi

A lo que Santiago del Moro respondió con furia y generó miles de reacciones en contra. “Te cuento una cosa, porque yo estoy un poco hinchado las pelotas con todo. Chicos, este es un juego y es un programa, ustedes pueden hablar las 24 horas a cámara. El que quiera. Tienen doscientas cámaras todos los días, se plantan y los graban. En realidad, salen en vivo”, comentó el conductor.

La reacción de los seguidores de Gran Hermano 2024 por el ida y vuelta de Santiago del Moro y Mauro

Las fuertes palabras y el trato que tuvo Santiago del Moro con Mauro generaron reacciones en las redes sociales. Los seguidores del programa se mostraron indignados y repudiaron la actitud del conductor con el participante.

La reacción del público ante el cruce entre Santiago del Moro y Mauro de Gran Hermano 2024 Foto: gentileza x/tronkOficial

“EL PÚBLICO ENOJADO: El reel en el que Del Moro le contestó de mala manera a Mauro provocó el descontento de muchas personas, logrando que dicho video tenga un alcance que superó ampliamente al resto de las publicaciones en tan solo algunas horas. Miles de comentarios repudiaron la actitud del conductor”, escribió el usuario de X (antes Twitter) @TronkOficial.

Además, el video que subió la cuenta oficial de Gran Hermano al perfil de Instagram sobre el ida y vuelta entre Mauro y Santiago del Moro, batió el récord en vistas superando a todas las publicaciones que tiene el reality en la red social.