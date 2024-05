La tajante e histórica sanción que recibió Furia de Gran Hermano 2024: de qué trata

Gran Hermano 2024 está por cumplir cinco meses al aire, los 11 jugadores que están en juego se pelean, se vuelven a amigar, armaron grupos y estrategias para avanzar los más lejos posible en la competencia. Una de las jugadoras más queridas por el público es Furia, quien demostró tener una fuerte personalidad a la hora de jugar y armar sus planes.

En la última semana, Furia rompió la relación que mantenía con Mauro, uno de los últimos jugadores en ingresar a la casa. Ambos se sentían atraídos y tenían una relación sexual, pero que llegó a su fin de la peor manera.

Tanto Furia como Mauro mantuvieron fuertes gritos y peleas en los últimos días, pero que llegó a un nivel más alto y Gran Hermano decidió intervenir con una sanción para mantener el respeto, la educación y armonía dentro del juego.

Así fue la pelea entre Mauro y Furia de Gran Hermano 2024

En la gala del domingo, Santiago del Moro habló de la última pelea que protagonizaron Furia y Mauro que casi termina en las manos. Según lo que contó el conductor, la discusión comenzó cuando Juliana comentó que no quería que Mauro se siente con ella a almorzar.

Esto llevó a que ambos empiecen a los gritos. “Nadie me toma de pelotu..”, “¡escupime!”, “¡sor...!”, “¡todos saben lo que sos!”, “¡no sos nadie, hijo de put…!”, “¡andá a armar la valija!”, le dice Furia a Mauro mientras le persigue. “Mirá cómo se pone. Lo único que quiere es plata”, le contestó Mauro provocando un fuerte enojo en la participante.

Cuál fue la contundente sanción que recibió Furia de Gran Hermano 2024

En el vivo del programa, la voz de Gran Hermano expresó a los jugadores: “Necesito que me escuchen, por favor. Más de una vez les he dicho que yo no voy a involucrarme en sus conflictos, salvo que intenten resolverlos cruzando ciertos límites. Todos ustedes saben que cuentan con absoluta libertad para decir y hacer lo que deseen, incluso si se expresan con vehemencia, euforia o exaltación”.

“En mi casa no hay censura de ningún tipo. Lo que sucedió hoy con relación al conflicto entre Juliana y Mauro significa para mí una gravísima falta. Lamento que tengamos que llegar a este límite, pero hay situaciones en donde una advertencia no alcanza”, agregó la voz de Gran Hermano.

“Por eso, Juliana, va a recaer sobre vos una severa sanción. Desde este momento hasta el final de tu estadía en la casa, vas a estar siempre nominada. A partir de la próxima semana ya estás en placa nunca podrá ser salvada por el líder. Si voy a permitir que nomines y juegues por la prueba del liderazgo. Sí, eventualmente llegarás a ganar una prueba de líder, también permitiré que subas y bajes de placa a los compañeros que elijas, pero nunca tendrás el beneficio de la inmunidad”, señaló Gran Hermano sobre la histórica sanción a Juliana.