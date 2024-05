Qué participante de Gran Hermano 2024 está bajo tratamiento médico y no se sabía hasta ahora

Hace más de una semana, Juliana “Furia” Scaglione compartió con sus compañeros que, tras una serie de estudios médicos, le diagnosticaron leucemia en un grado leve que no requiere tratamiento. Ahora, ocurrió una situación parecida con otro participante.

Es que Federico “Manzana” Farías abandonó la casa de Gran Hermano 2024 durante unas horas para hacerse análisis. Recientemente el cantante de RKT reveló a sus compañeros un problema de salud que enfrenta.

Mientras estaba entrando en la galería donde tienen las máquinas de gimnasia junto a Mauro Dalessio, Nicolás Grosman y Florencia Regidor, el músico tucumano contó cuál es su enfermedad. Manzana le confesó a la rubia que sufre de hipotiroidismo.

“Tengo ese, el de tendencia a engordar, el de los gorditos”, comenzó Manzana. A lo que la joven de Lomas de Zamora acotó: “Mi mamá tiene lo mismo, mi abuela también, y a mi primo lo operaron de un cáncer en la tiroides”. Farías profundizó: “Yo me he hecho un análisis y me salió que tenía bien la tiroides”.

Luego explicó: “Pero como que me hacía falta que siga tomando las pastillas. Eso fue hace muchos años igual. Después tenía que volver a tomar y no tomaba, era muy irregular. Por eso la ansiedad acá, porque la tomo (la pastilla) todos los días hace casi cinco meses”.

Finalmente, Florencia reveló lo que le pasa a ella: “Yo tengo tendencia a engordar. Yo no como y quizás engordo fácil. Pesaba 77 kilos cuando tenía 15 y me puse a hacer dieta. Llegué a pesar 50, y ahora debo pesar 65, 67, por ahí”.

Según una encuesta de Fefe Bongiorno que circuló en X (ex Twitter) y consultó quién sería el próximo participante en quedar eliminado del popular reality, el primer lugar fue para Manzana, con el 41,4% de los votos. En segundo puesto se ubicó Nicolás, quien sumó 26,5%. Completó el podio Martín, al alcanzar 25,4%. El resto de los participantes llegaron a un escaso 6,7% en conjunto.