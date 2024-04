Furia confirmó que tiene leucemia: qué le dijo a sus compañeros

Furia de Gran Hermano pasó por sumos acontecimientos a lo largo de estas últimas semanas. Luego de que se conociera que debió realizarse unos exámenes de sangre, finalmente este lunes se supo el diagnóstico.

La entrenadora física anunció que padece leucemia en nivel uno. Los resultados se le dieron a conocer este lunes por la mañana. Horas después, ella misma se lo comunicó a sus compañeros.

Cómo reveló Furia de Gran Hermano su situación a los hermanitos

La entrenadora física se encontraba en la habitación con el resto del grupo y fue entonces cuando tomó la decisión de contar su diagnóstico.

“Les digo el diagnóstico porque veo que algunos quieren saber “, destacó Furia antes de pasar a lo importante.

Seguidamente, Furia detalló que padecía una enfermedad que no requería tratamiento. Asimismo, señaló que como estaba en nivel uno, podría seguir en la competencia.

“Tengo algo que es una ver** pero que no tengo que andar de tratamiento y por ende, como estoy en el nivel uno y no el nivel cuatro, puedo seguir acá dentro”, explicó Furia con sumo ánimo.

Luego de ello reveló que efectivamente era leucemia. En este sentido, mencionó que por el momento no debía hacer nada, salvo chequeos médicos cada mes.

Furia al revelar que tenía leucemia a sus compañeros de Gran Hermano. Foto: Telefé

“Chicos, tengo leucemia. No es jo**, no es chiste no es nada (...) No tengo que tratarlo porque está en nivel uno y no pasa nada si eso no crece, así que todos los meses me tengo que sacar la sangre a ver qué onda”, entabló Furia.

Respecto del avance de su enfermedad, la hermanita pronosticó que esto podría suceder conforme crezca. Sin embargo, lo que debería hacer de ahora en más es dejar el cigarrillo y entrenar menos a lo que acostumbraba.

Santiago del Moro anunció lo que nadie esperaba de Furia.

“Puede que a los cuarenta años me pegue el nivel tres y bueno, ca***** (...) Debo tener vida sana, que no fume tanto, no puedo entrenar lo que entrenaba antes...”, destacó la hermanita.

Todos sus compañeros quedaron sorprendidos y preocupados, sobre todo Emmanuel, Virginia (quién lloró) y Bautista. Sin embargo, Furia los buscó tranquilizar y explicó que eran su familia en estos momentos.

“Sí, obvio son mi familia. Hoy en día son mi familia”, confesó Juliana con sinceridad.

Qué dijo el apto físico de Furia

Desde otro ámbito, Santiago del Moro le habló a la casa después de dialogar con Furia. Ahí, reveló algunas frases del apto médico.

Furia habría revelado cuál es su diagnóstico en Gran Hermano 2024. Foto: Ámbito Financiero

“Se deja constancia de haber asistido Juliana a fin de entregarle el resultado de los estudios realizados. Se le explica que por el momento no requiere tratamiento específico. Puede realizar una vida normal y deberá notificar cambios”, destacó el comunicado brindado por los médicos.