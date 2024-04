Se reveló cuánto gana Coti Romero por su participación en Gran Hermano 2024

Coti Romero ingresó nuevamente a la casa de Gran Hermano para su más ansiada revancha. Esto ha provocado algunos momentos de tensión con diferentes participantes de la casa como Florencia y Furia.

“Entra, no me mira y no me saluda (...) hubieran traido a alguien más piola, para qué traen a esta chica pobre que no entiende nada”, fueron las primeras palabras de la entrenadora física a la hermanita cuando entró a la casa sin saludarla.

Ahora bien, con su llegada a la casa, habían dudas sobre cuánto era el monto que ganaba. Ante esto, se reveló cuándo recibiría Romero por su participación en Gran Hermano.

Cuánto gana Coti Romero en Gran Hermano

De acuerdo con Santiago del Moro, la joven estaría ganando lo mismo que el resto de los participantes de Gran Hermano. El monto sería de 300 mil pesos mensuales.

La fuerte disputa entre Coti Romero y Furia en Gran Hermano

Seguidamente, la oriunda de Corrientes parecería no estar tan contenta con la entrenadora física. Este 22 de abril hubo nuevamente un conflicto entre ambas.

El hecho ocurrió en una dinámica de grupo, donde debían conformar palabras con unos almohadones. En ese instante, la oriunda de Corrientes le dijo a Nicolás que escribiera microondas con “h”. Ahí, Furia le refutó que no había sido su culpa que una “boludita” le dijera eso.

Coti y Furia, enfrentadas. (Foto: captura de pantalla)

Eso provocó la molestia de Coti, quien ya no aguantaría las actitudes de Juliana con ella y sus compañeros.

“Despacio, despacio no más Juliana ¿eh? Yo no soy una bolu... Si, yo fui la que se lo dijo. ¿Por qué no eres más tranquila”, destacó Romero con suma molestia.

Tras ese momento, Coti se disculpó con Nicolás por su equivocación. Sin embargo, recalcó que Furia no debió decir su equivocación de esa forma.

“Me parece que no son las formas de decir las cosas (...) No importa, pero me los estás diciendo a mí”, advirtió Coti Romero a Furia.

Tras darse cuenta del enojo de Coti, Furia le comentó que no estaba hablando con ella. Ahí, Romero destacó que no debía referirse a los demás como boludita y que ella no iba a soportar faltas de respeto.

“Bueno pero no digas boludita (...) Yo no soy como vos y no me voy a aguantar esas cosas”, concluyó la oriunda de Corrientes a Furia.