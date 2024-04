Gran Hermano 2024: Santiago del Moro anunció un nuevo cambio en las reglas del juego

Gran Hermano 2024 lleva más de cuatro meses en vivo y dentro de la casa quedan 11 jugadores, entre ellos Los Originales, los nuevos y Coti Romero que entró por el Golden Ticket como reemplazo de Agostina, quien decidió dejar el juego por su propia voluntad después de su fuerte pelea con Furia.

Cada vez falta menos para la última etapa de la competencia, por lo que se realizan nuevas estrategias y cambios para que los jugadores logren adaptarse al juego y planeen sus mejores cartas para nominar. Luego de dos semanas seguidas de placa mixta, en la cual ellos votan en negativo y el público en positivo, Gran Hermano decidió tomar otra tajante decisión.

Recordemos que, en la gala de nominación anterior, después de nominar quedaron todos en placa porque el Big decidió colocar una sanción para todos menos el líder, debido a que no obedecen las reglas básicas del juego, como son la limpieza, orden, comida en el lugar, respeto entre todos y no realizar complot.

La nueva medida implementada en Gran Hermano 2024 que cambia las estrategias

Según anunció Santiago del Moro, Gran Hermano sigue enojado por las actitudes de los jugadores, y en la gala de eliminación del domingo, de la cual se fue Paloma, el conductor anunció la nueva medida tomada por el dueño de la casa.

“Hay algo que se los voy a decir ahora, así, de una. Por tiempo indeterminado se suspenden la fulminante y la espontánea, me lo acaban de anunciar al aire porque el Big sigue enojado porque siguen hablando, siguen hablando...”, comentó sin filtros Santiago del Moro.

Los jugadores se sorprendieron, pero no protestaron por la nueva medida. “Se los digo rápidamente para que no salgan después de esta noche corriendo al confesionario como unos inocentes porque es por tiempo indeterminado, es decir que por ahí vuelven, o por ahí no vuelven la fulminante y la espontánea a la competencia. Recuerden a quién le quedó el beneficio de la fulminante porque lo van a seguir teniendo en caso de que vuelva”, agregó el conductor sobre la regla de Gran Hermano.