Santiago del Moro reveló detalles sobre el diagnóstico de Furia de Gran Hermano 2024

Desde que Santiago del Moro anunció que Furia de Gran Hermano 2024 no estaba pasando un buen momento de salud. La casa cambió y tanto sus compañeros como fanáticos se preocuparon por la jugadora, quien debió abandonar el juego por unas horas para realizarse estudios médicos el día miércoles.

Según informaron y ella misma contó, al salir cumplió con el estricto protocolo para no romper el aislamiento y regresar pronto a la casa, ya que su objetivo es ganar Gran Hermano y solo acepto salir por ser un tema de salud.

Luego de su regreso, Furia contó a Bautista y Mauro sobre su preocupación por los resultados de los estudios médicos y cómo intenta no pensar en eso para que no le afecte. “En este momento tengo que pensar en mí, me acabo de hacer un estudio que me puede dar leucemia”, comentó Furia en la casa generando preocupación en sus fanáticos.

Furia de Gran Hermano rompió el silencio y reveló por qué se va de la casa Foto: Telefé

“Yo debería estar tirada ahí, pensando que tengo 33 años y capaz puedo tener cáncer en la sangre. ¿Yo estoy mal? No. Cuando te pasan cosas en la vida tenés que vibrar alto porque te enojás. Creo que soy un gran ejemplo”, agregó Furia.

Santiago del Moro contó sobre el diagnóstico de los estudios médicos de Furia de Gran Hermano 2024

Luego Santiago del Moro reveló que los resultados se conocerían hoy lunes. Pero que no sabían si ella debía volver a salir o le iban comentar en la casa. Además, aclaró que esa decisión está a cargo de los médicos de Los Arcos.

“Hoy a la mañana tiene la reunión con los médicos. Anoche ya le hicieron hacer el ayuno, por las dudas que haya que repetir algún análisis. Y los estudios estaban hoy a la mañana. Así que hoy el protocolo lo maneja la gente de Los Arcos. Y van a tener una reunión con ella. La vuelven a sacar a la mañana porque no es un solo médico. Son varios médicos. Si está todo bien y la entidad médica firma el acto médico, ella va a poder regresar y si no, no”, comentó Santiago del Moro en su programa de radio por la 100.

“Hoy la sacaban y le iban a contar primero a ella el diagnóstico. Y después iba a ver ella qué quería hacer con esa información. Pero obviamente la prioridad la tienen los médicos, después ella. Veremos qué pasa con ella y el programa. Lo que pasa es que a lo mejor no tiene ni tratamiento lo que tiene. O tiene que ir a verse cada un mes o cada dos o cada tres”, expresó el conductor sobre la participante.

Pasado el mediodía, la cuenta de X (antes Twitter) @TronkOficial compartió el momento en que Furia vuelve a la casa. “¿Estás bien?” le preguntó Darío y Furia le respondió “No puedo hablar”.

Por lo que habrá que esperar a la gala de la noche para que Furia y Santiago del Moro cuenten más detalles sobre la salud de la participante.