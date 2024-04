Furia de Gran Hermano 2024 reveló que podría tener leucemia

Desde que en Gran Hermano 2024 anunciaron que Furia iba a salir unas horas para hacerse estudios médicos porque los análisis clínicos que se había hecho en la casa no le dieron bien, comenzaron las especulaciones sobre que podría ser lo que tenía.

El miércoles Furia salió de la casa con un protocolo de seguridad para no romper el aislamiento y se realizó varios estudios en una clínica. Mientras algunos de sus compañeros se mostraron muy preocupados y angustiados por la situación.

Cuál sería el diagnóstico de Furia de Gran Hermano 2024

A las pocas horas, Furia regresó a la casa a los gritos y abrazando a sus compañeros. “No me saquen más de acá”, les dijo. Luego contó que le había ido bien, pero no podía hablar mucho de los estudios que le hicieron.

Más tarde, Furia confesó lo que la tenía preocupada en una conversación con Mauro y Bautista. Según el video que circuló en la cuenta de X @tronkOficial, la participante reveló los estudios que se hizo y cuál es el posible diagnóstico.

“En este momento tengo que pensar en mí, me acabo de hacer un estudio que me puede dar leucemia”, expresó Furia generando preocupación por la gravedad de los estudios clínicos que se hizo.

Luego resaltó que intenta no pensar en eso, ya que su objetivo es llegar a la final de Gran Hermano. “Yo debería estar tirada ahí, pensando que tengo 33 años y capaz puedo tener cáncer en la sangre. ¿Yo estoy mal? No. Cuando te pasan cosas en la vida tenés que vibrar alto porque te enojás. Creo que soy un gran ejemplo”, agregó Furia en una conmovedora charla que tuvo con sus compañeros.

Así hablaba Furia con Santiago del Moro cuando se enteró que debía salir de Gran Hermano

La noticia de que Furia debía salir de la casa para realizarse estudios médicos se conoció el martes por la noche. Ese día la participante habló en el confesionario con el conductor sobre la situación y cómo se sentía.

“El título es cuidar mi salud básicamente. Me parece que salió algo mal en un estudio y que hay que corroborar. Puede ser algo muy tranqui o no. Si me preocupa porque es un tema de sangre y como tengo un currículum familiar, mis papás fallecieron y por eso me preocupo”, expresó Furia en la charla que mantuvo con Santiago del Moro.