Furia de Gran Hermano rompió el silencio y reveló por qué se va de la casa.

Gran Hermano pasó por uno de los momentos más sorpresivos: Furia tendrá que salir de la casa por una emergencia médica. Tras el anuncio, los furiosos quedaron sumamente impactados y comenzaron a buscar diferentes razones detrás de lo sucedido.

Ahora bien, con una nueva programación del reality show, Santiago del Moro tuvo un momento para hablar con Furia sobre su situación.

Por qué Furia de Gran Hermano se va de la casa

De acuerdo con la charla con el conductor de la competencia, Furia destacó que hubos unos exámenes de sangre que no salieron bien. Ante ello, para corroborar, deberá salir de la casa para realizarse nuevamente el estudio.

“El título es cuidar mi salud basicamente. Me parece que salió algo mal en un estudio y que hay que corroborar. Puede ser algo muy tranqui o no”, entabló la entrenadora física.

Seguidamente, pese a que se mostró con su estado de humor habitual, confesó sentir un poco de temor por lo que pueda suceder. Esto, debido a sus antescedentes familiares respecto a las patalogías de sangre.

Furia de Gran Hermano habló con Santiago del Moro sobre por qué se fue de la casa. Foto: Telef

“Si me preocupa porque es un tema de sangre y como tengo un currículum familiar, mis papás fallecieron y por eso me preocupo”, destacó la jugadora de Gran Hermano.

Respecto a cómo le diría a la casa lo sucedido, la hermanita no dejó de pensar en el juego y recalcó que muchos de los participantes la querían fuera de la casa. Por tanto, entabló que estaba pensando cómo decir la noticia.

“Hubo una especie de idea medio graciosa acá adentro. Basicamente me quieren eliminar del juego desde hace bastante. La idea es como decirle que yo voy a abandonar la casa por salud así que me van a ver irme”, determinó la jugadora sobre su posible estrategia con su salud.

En cuanto a los preparativos para irse, la entrenadora física recalcó que ya se encontraba haciendo ayuno. Por tanto, se iría de la casa entre hoy y mañana 17 de marzo.

Furia de Gran Hermano rompió el silencio y reveló por qué se va de la casa Foto: Telefé

“Ya todos saben que estoy haciendo ayuno, que ya corté la comida y voy a tomar agua hasta que sea mañana”, determinó la hermanita.

Finalmente, Furia determinó que los posibles factores que pudieron afectar sus exámenes fue la poca comida que estaba comiendo. En este sentido, entabló que ella era anémica y que las discusiones más el estrés fueron relevantes en su salud.

Cómo Furia le explicó a la casa que se iba a la casa

La hermanita le reveló a sus compañeros por qué se iba de la casa. Desde este ámbito, Furia decidió bromear con los hermanitos al decirles que abandonaría la competencia.

“No me quiero ir pero tengo que tomar consciencia. Ya tengo un llamado de atención. La semana pasada no comí bien y los estudios no dieron bien. No se cómo decirles esto porque la verdad que yo jamás diría esto pero se los tengo que comunicar. Yo voy a abandonar el juego”, explicó en primera instancia la entrenadora física.

Sin embargo, pese a su estrategia, la hermanita entabló que era mentira que abandonaba la competencia. Sin embargo, recalcó que debía realizarse los exámenes médicos.