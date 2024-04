La llamativa jugada de Furia de Gran Hermano 2024 tras anunciar su problema de salud

Gran Hermano 2024 lleva más de cuatro meses en vivo y en la casa más famosa del país todos los días ocurren cosas que llaman la atención del público y modifica las reglas del juego. Furia es la gran protagonista de esta edición con su fuerte carácter, su estrategia a la hora de ir al confesionario y sus acciones dentro del reality.

En las últimas horas, Juliana recibió la noticia de que no se encuentra bien de salud, luego de hacerse análisis clínicos en la casa, y obtener resultados diferentes a los esperados. Los médicos que atienden a los participantes recomendaron a la participante realizarse varios estudios en una clínica, por lo que deberá abandonar el juego.

Furia de Gran Hermano rompió el silencio y reveló por qué se va de la casa Foto: Telefé

En el confesionario, Furia habló con Santiago del Moro sobre lo que sucedió y le confesó cómo se siente: “El título es cuidar mi salud básicamente. Me parece que salió algo mal en un estudio y que hay que corroborar. Puede ser algo muy tranqui o no. Si me preocupa porque es un tema de sangre y como tengo un currículum familiar, mis papás fallecieron y por eso me preocupo”.

Luego comentó que ya estaba haciendo ayuno para el momento en que deba salir de la casa e ir a la clínica. Si bien no se sabe cuándo va a ser, el conductor aclaró que no va a romper el aislamiento porque se establecerá un protocolo.

La tajante jugada de Furia antes de salir de Gran Hermano 2024

Luego de que Gran Hermano le anulara la espontánea a Emmanuel por dar a entender que la hizo, cuando debería ser un secreto. Furia aprovechó la liberación del voto, que permite dar 3 votos al primer participante y dos al segundo, y fue al confesionario a realizar una nueva jugada.

Furia de Gran Hermano 2024 realizó la espontánea antes de salir de la casa Foto: instagram/santiagodelmoro

Todo indica que la jugadora no deja de pensar en estrategias ni un segundo y a pesar de estar preocupada por su salud, fue al confesionario para realizar la espontánea. “Anoche después del anuncio que les hizo a los jugadores de la casa. Furia aprovechó que habían anulado la espontánea y la hizo ELLA”, escribió Santiago del Moro en su perfil de Instagram.

En la gala de nominación de esta noche se conocerá a quienes fue destinado los votos de la espontánea que realizó Furia.