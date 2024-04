¿Hubo besos o golpes? Furia y Coti se fueron a los gritos y explotó Gran Hermano 2024

Gran Hermano volvió a su punto de mayor tensión. Tras anunciarse la sorpresiva salida de Furia para realizarse unos chequeos médicos, la casa nos asombró con una nueva disputa.

Las protagonistas de la discusión fueron la entrenadora física y Coti, quienes no marcaron una buena relación desde la entrada de la oriunda de Corrientes.

“Entra, no me mira, no me saluda (...) hubieran traído a alguien más piola, para qué traen a esta chica pobre que no entiende nada”, habría dicho Furia cuando Coti entró a la casa.

Desde este punto, las hermanitas no aguantaron más y discutieron a los gritos. Incluso, hubo dudas respecto a dos cuestiones: ¿hubo beso o golpe?.

Cómo fue la disputa entre Furia y Coti de Gran Hermano 2024

Ahora bien, todo ocurrió en la sala, cuando comenzaron las discusiones por las compras semanales. En este sentido, Coti le preguntó a Furia por qué uno de los integrantes de la casa no podía comprarse una Coca pero ella si podía gastarla en cigarrillos.

“¿Por qué si vos te puedes comprar puchos no se puede comprar una coca?”, preguntó con fuerza la exparticipante del Bailando 2023.

Tras la consulta, Furia sentenció que no tenía el control de los precios, algo que Coti le refutó. Esto último hizo que la entrenadora tuviese el primer roce con la hermanita al argumentar que no la estaba dejando hablar.

“Todavía no terminé de hablar, todavía no terminé de hablar, todavía no terminé de hablar”, exclamó con cansancio la hermanita.

La hermanita explotaron y se confrontaron Foto: Tronk

Seguidamente, Coti Romero determinó que no entendía por qué ella podía comprar 3 paquetes de cigarrillos y los demás no podían costearse una Coca Cola. Ante esto, Emmanuel contestó que no había problema y Furia comenzó a gritar.

Ante el desorde, Manzana, quien funcionaba como moderador de la reunión, les pidió que cada uno diese su postura con respeto. Ahí, Furia decidió hablar.

“Concuerdo con Virginia: hay que bajarse el nivel de puchos. Los chicos lo bajaron, solo fueron tres personas que no lo hicieron: Ema, yo y Joel. A nosotros dos (haciendo alusión al cordobés) nos re ca**** a pu****** (...) pero a ver, que tienen razón tienen razón. Pero de tres cajas bajamos a dos, no podemos bajar más”, describió una de las favoritas de la edición sobre su postura ante la problemática con los cigarrillos.

Furia fue la primera en ser salvada de placa Foto: Telefé

Tras sus declaraciones, entabló que Coti siempre buscaba agarrarse de una problemática para generar discusiones y que envidiaba a la edición nueva de GH. Esto no le cayó del todo bien a Romero, quien le consultó si tenía miedo.

“¿Tenés miedo? ¿Tenés miedo? Entonces listo”, entabló Coti Romero, a lo que Furia le refutó: “Ni en pedo, a una nena de 21. Estoy re tranquila, ya se que vas a ganar el juego, estás llena de seguidores, es injusto”.

Las cosas comenzaron a calentarse entre ambas cuando Furia entabló que quería más de ella. Ahí, Coti recalcó que no gritaba como ella y eso hizo que ambas se pararan y estuviesen a punto de golpearse.

La disputa entre Furia y Coti Romero que casi fue a los golpes. Foto: Tron

“Gritame, gritame ¿a ver?”, refutaba Coti muy cerca de Furia, a lo que ésta señaló: “¿Voy a besarte?”.

Finalmente, Furia le dio un beso en la mejilla a Coti y concluyó que Coti era otra que se había enamorado de ella en Gran Hermano.