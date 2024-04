El contundente análisis de Furia a Coti en Gran Hermano 2024: “tiene que venir a hacer un poquito de...”

La casa de Gran Hermano pareciera tener un poco de estabilidad en medio de la tormenta. Tras la salida de Damián, los hermanitos estarían evaluando a la última persona que llegó al grupo: Coti Romero.

Desde la llegada de la oriunda de Corrientes, la casa se ha llenado de dudas respecto a su estrategia de juego. Debido a sus comentarios sobre la forma de jugar, ha generado tensión entre los Bro y las Vizcachas.

Ante esta tendencia, Furia ha decidido tomar cartas en el asunto y observar a la hermanita. Así, logró conocer un poco más su estrategia de juego.

Gran Hermano: cuál es la postura de Furia sobre Coti Romero

Su postura sobre Romero la comunicó con Mauro, el Chino, Manzana y Darío . En este sentido, recalcó que Coti estaba buscando “seducir” a los hombres de la casa.

“Va con los varones igual, a nosotras no nos j***. Yo ponele que soy bisexual, si yo accedo, me la volteo en dos pedos. Esta regaladísima y está acercándose a los pibes. Por eso está con Nico, le rompe las b*** a él”, afirmó la entrenadora física sobre el juego de Coti.

Seguidamente, Furia aseveró que Romero buscaría meterse entre las parejas de la casa para generar disputa. De esa forma, generaría ruido y con ello, no se iría de la casa.

“A todo los que tienen pareja les va a romper las pelo*** para hacer molestar a los demás. Tiene que venir a hacer un poquito de ruido, porque si no, se va afuera”, argumentó la hermanita acerca de la estrategia de la nueva integrante.

Los besos se hicieron presentes en Gran Hermano.

Finalmente, Furia sentenció que ella no se besaría con Coti Romero si hubiera la oportunidad. Esto, debido a que no buscaría quedar como la persona que chapó con Coti Romero.

“Va con los varones igual, a nosotras no nos jode. Yo ponele que soy bisexual, si yo accedo me la volteo en dos pedos, está regaladísima (...) yo no me quiero chapar a una piba que tiene 3M de seguidores y quedar como la que se chapó a Coty, ni en pedo”, concluyó la participante de Gran Hermano.

La disputa de los Bro por Coti Romero en Gran Hermano 2024

Previo a la gala de nominación, los Bro tuvieron su primer desequilibrio en Gran Hermano. Esto ocurrió debido a que Nicolás y Martín revelaron información que les brindó Romero. En ese sentido, Bautista se enojó porque era dato que podía ser valioso.

Bautista le recriminó a Nicolás por contarle las cosas a Florencia. Foto: Tronk

“Estamos boicoteando una herramienta que no sé si la vamos a usar, pero la estamos boicoteando. ¿Vamos a estar alineados o cada uno hace lo que quiere? Nico, le contaste todo y todo lo que le contaste a Flor se lo está contando a las vizcachas”, reprochó el uruguayo.