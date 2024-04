La insólita promesa que hicieron Nacho Castañares y Mora de Gran Hermano antes de los 30

No hay dudas de que Gran Hermano te cambia la vida y así les pasó a varios participantes de la edición anterior que hoy viven de la popularidad que le dio el programa como es el caso de Nacho Castañares que fue uno de los finalistas y salió en segundo lugar después de Marcos Ginocchio. Actualmente, Nacho cuenta con su programa de streaming en la señal de Telefe.

En el cual también están otros ex hermanitos como la Tora, Mora y de vez en cuando Daniela Celis y Thiago Medina. El grupo de ex Gran Hermano mantienen una fuerte amistad y comparten momentos juntos, como es el caso de Nacho y Mora, quienes son mejores amigos desde que salieron del reality.

La promesa que hicieron Mora de Gran Hermano y Nacho Castañares

En uno de sus programas, los amigos contaron un supuesto pacto que hicieron relacionado a la experiencia de ser padres. Según contó Mora, Nacho y ella tienen la idea de que si para los 30 años no tienen hijo por separado, podrían tener un hijo juntos como mejores amigos.

Nacho Castañares y Mora de Gran Hermano hicieron una importante promesa

“Con Nacho tenemos una gran idea. De hecho, cuando estamos en público se hace de que a él no se le ocurrió la idea. Cuando vino, no me acuerdo el nombre, que dijo que tuvo un hijo con su mejor amigo, se enamoró y bla bla. Desde ahí, vos me jodés que tengamos un hijo, obviamente no enamorados, sino que cada uno con su pareja”, comentó Mora sobre el plan que tiene con Nacho.

“Le dije que sí para los 30 ninguno de los dos tiene hijos, tengamos uno. Me parece muy buena idea tener un hijo con un amigo”, agregó Mora sobre su idea de maternidad.

“Igual amiga te juro que a los 20 siempre se ocurre esa idea y después nunca se hace, el 30 es la fecha límite. Después llega los 29 y nada”, le dijo la Tora a Mora.

“Yo conozco gente que tiene hijos con su mejor amigo, porque el mejor amigo tiene pareja, esa persona tiene pareja y son cuatros”, agregó Mora muy segura con su idea.