Nacho Castañares se sinceró sobre su relación con Romina Uhrig: “Yo me quise poner de novio”

Nacho Castañares y Romina Uhrig fueron dos participantes de la edición de Gran Hermano 2022-23, ambos protagonistas del reality, él terminó en segundo lugar y ella obtuvo el quinto puesto. Dentro de la casa se mostraron muy unidos, y luego fuera, se mantuvieron en contacto, ya que tenían amigos en común, como Julieta Poggio y Daniela Celis.

Nacho Castañares se separó en octubre de 2023 de la Tora Villar, otra de las participantes de Gran Hermano, y meses más tarde comenzaron los rumores de romance entre Nacho y Romina. Todo aumentó cuando Romina publicó una extraña reacción tras que se filtrara un video entre Nacho y Coti Romero, otra exparticipante del reality.

En el programa de “A la Barbarrosa” (Telefe) los panelistas le consultaron a Nacho y Romina sobre su relación e hicieron que se den un pico a través de las pantallas. Georgina le consultó a Romi: ¿Besa bien Nacho?, y ella respondió: “Pregúntale a Coti”.

Finalmente, Nacho aclaró: “Me quise poner de novio y Romi no quiso. Por eso me corta el rostro”, e hizo una seña de corazón roto. Frente a esto, Romina se quedó callada y más tarde, disparó: “Es que es muy chico”, ya que él tiene 21 años y ella 36.

Luego mostraron el TikTok en el que Romina hizo playback a la canción de La Joaqui y cantó: “Cuando te vi con ella me quise re matar... Aunque otra zorra ocupe mi lugar, nene me vas a extrañar”. Romina se comenzó a reír y aclaró que el video lo subió un día antes de que saliera el video entre Nacho y Coti, que no fue una indirecta.

¿Romina Uhrig se lanza como cantante?

Romina Uhrig sorprendió a sus seguidores tras publicar una foto en la que se encontraba con un profesor de canto y escribió: “Primera clase de canto”, y el profesor agregó: “Feliz de entrenar tu voz”.