El video de Coti Romero y Nacho Castañares a los besos en un boliche y la picante reacción de Romina Uhrig

Mientras Gran Hermano 2024 continúa con su gran éxito televisivo afuera, los ex participantes de la edición anterior siguen dando de qué hablar. Este fin de semana, Coti Romero y Nacho Castañares fueron protagonistas de un nuevo escándalo: se filtró un video de ambos a los besos en un boliche y estallaron las repercusiones.

El polémico video fue compartido por la cuenta oficial de LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América TV. Tal como puede verse, Nacho y Coti estaban juntos en un boliche, muy cerca el uno del otro, además se ve el momento exacto del beso, lo que generó una ola de comentarios en las redes sociales.

Esta no es la primera vez que aparecen rumores de un posible encuentro romántico entre Nacho y Coti. En noviembre del año pasado trascendió la versión de que la correntina habría tenido un romance con su ex compañero mientras él aún estaba en pareja con La Tora. En aquel entonces, Coti salió a desmentirlo.

“Me veo obligada a hacer estas historias porque se están diciendo cosas que nada que ver. Se están diciendo cosas que no pasaron. Cuando es algo que no es así, yo salgo a desmentir. Si no, me quedo callada, porque sé cómo son las cosas”, aseguró en su cuenta de Instagram.

“No pasó nunca, ni va a pasar tampoco. Yo la quiero con todo mi corazón a la Tora, estuvo para mí en un momento en el que yo estaba mal también. No estuve con Nacho, jamás, no se me pasó por la cabeza tampoco. Siempre lo vi como un amigo y de hecho casi nunca nos cruzamos en la Bresh y siempre que lo vi estaba Lucila con él”, explicó la ex hermanita.

La reacción de Romina Uhrig tras el video de Nacho Castañares y Coti Romero

Quien no tardó en hacerse eco de la noticia fue Romina Uhrig, la ex participante que en el último tiempo fue relacionada sentimentalmente con Nacho, tras su separación de La Tora.

Si bien, Romina no hizo declaraciones, dejó varias picantes indirectas a través de sus redes sociales. Primero, dio varios “me gusta” a fuertes mensajes sobre lo sucedido entre Nacho y Coti. “Cambió caviar por mortadela”; “Este no tiene vergüenza, terrible infiel, le viene bien cualquiera, se pasa este pibe”, decían algunos de los comentarios del público.

Como si esto fuera poco, en su cuenta de TikTok, Romina tiró otro palito y causó furor. Al ritmo de una canción de La Joaqui, la ex participante hizo lipsync y cantó: “Cuando te vi con ella me quise re matar pero me muestro chelo, no me vas a ver quebrar aunque otra zorra ocupe mi lugar nene, me vas a extrañar”.