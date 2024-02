Coti Romero reveló los verdaderos motivos del fin de Marculi: ¿la tercera en discordia entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio?

Coti Romero, la joven correntina de 20 años que saltó a la fama tras su participación en Gran Hermano, se convirtió en una gran influencer y modelo para múltiples marcas. Además, participó del reality El Bailando. Ella con su sinceridad y personalidad frontal ganó terreno en la televisión. Ahora sumó un nuevo escándalo entre los ex hermanitos de la edición anterior del reality show.

En noviembre de 2023, Coti Romero confesó que se había besado con Marcos Ginocchio, frente a esto el ganador de Gran Hermano, salió hablar y negó lo que decía su compañera. Además, dijo: “Me parece que lo dijo en joda la prima porque con la prima nunca nada”.

¿Marcos Ginocchio y Coti Romero se besaron?

Más tarde, Coti contó que Julieta Poggio le preguntó si era verdad y ella se lo afirmó. En esta oportunidad, Coti habló con “Se picó” de República Z, y frente a la frase de Gastón Trezeguet de que ella fue la primera que expuso a “Marculi”, la correntina aclaró: “Cuando yo conté lo del beso, que fue una boludez. Ella me escribió y me preguntó si era cierto”.

Coti Romero y Julieta Poggio hablaron sobre Marcos Ginocchio.

Luego agregó: “Me puso que quería saber porque ellos sí estaban juntos. En ese entonces yo me quedé supermal y le mandé un mensaje: ‘che, no sabía. Disculpa’”. Por lo cual, Gastón le consultó si de verdad no sabía y Coti dijo que no lo sabía.

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio sí estuvieron juntos. Foto: Twitter

Frente a la pregunta si entendió el malestar de Juli, ella respondió: “Ya en ese momento entendí. Pero sí me había molestado un poquito porque ella salió a decir: ‘¿cómo va a mentir así?’. Sabía que era así porque yo no tenía necesidad de mentirle”.

La opinión de Coti Romero sobre Marcos Ginocchio

Al final reconoció que le molestó que la traten de mentirosa porque no hacía falta mentir, teniendo en cuenta que Marcos Ginocchio nunca sale a desmentir nada y justo esto sí. Coti reveló su conclusión: “Todo cae por su propio peso y en algún momento todo se va a terminar sabiendo porque las mentiras tienen patas cortas”.