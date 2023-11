Coti Romero reveló más detalles del beso con Marcos Ginocchio: “sé que no soy la única...”

Aunque pasen los días, el beso entre Coti Romero y Marcos Ginocchio sigue siendo polémica. Mientras la correntina afirma que todo lo que ocurrió es verdad, Marcos hizo una declaración dudosa que no terminó de confirmar ni desmintiendo el hecho, Juli Poggio asegura que habló con ambos y las versiones no coinciden.

Qué dijo Coti Romero sobre el beso

En diálogo con LAM, Coti habló sobre la gran repercusión del beso con el salteño: “No puedo creer yo. Es un beso, tampoco que ‘wow, es la gran cosa, matamos a alguien’. También, no sé mi me dolió, pero me incomodó un poquito cuando, no sé si salió a desmentirlo (Marcos), porque no sé si dijo que ‘no’, pero como que dijo ‘la prima está jodiendo’”.

Con respecto al vivo que hizo Marcos en Instagram, opinó: “Lo sentí raro, sentí como que lo estaban empujando. Yo pienso, esto es personal, capaz está mejor él como soltero, con esa imagen de chico que también no se ve con muchas chicas”. Y sin dudarlo, añadió: “Yo encima sé que no soy la única con la que se dio un beso. No voy a decir con quien. Encima es joven, lindo, está en el auge”.

Cuando le preguntaron cómo es la personalidad del salteño, declaró: “Jode, pero no se mete mucho en nada, no opina acerca de cosas que sean como polémicas. Si bien yo estuve conviviendo solo dos meses y medio con él, fue como siempre”.

Y continuó diciendo: “Nosotras hablábamos de algo que podía llegar a ser polémico y él no decía ni ‘ah’, incluso yo en una me acerqué y le dije: ‘Mira que Mora te voto’ y él me decía: ‘No, yo no me meto en eso’”. La correntina afirmó que no fue parte de su estrategia sino que “es así. La hermana también, creo que la familia en sí es así”, afirmó.

Coti revela más detalles del beso con Marcos

Ángel de Britto, sin dudarlo, le preguntó si besa bien, y ella respondió: “No es que no me acuerdo de nada, pero si quizás no le presté tanta atención a eso, sino al momento que estábamos pasando, que fue muy efímero”.

Cuando le consultaron si le agarró la cara con las manos mientras se estaban besando, ella aclaró que lo estaba abrazando. “En realidad, no lo busqué, él me abrazó y me dijo: ‘Che prima, ¿que onda?’, y yo soy re chiquita, imaginate que si yo me hubiera tirado encima de él, no llegaba”.

Qué dijo Juli Poggio sobre el beso entre Coti y Marcos

Anteriormente, Juli Poggio había declarado sobre lo que ocurrió entre Coti y Marcos y afirmó que no creía que ambos se habían dado un beso: “Lo conozco (a Marcos). No lo veo haciendo eso en un after”. Cuando le consultaron cuál era el motivo que Coti haya dicho eso, ella respondió: “No sé. Por lo que piensan todos, por prensa. No me quiero pelear con ella, ya está. Ni hablar mal de ella”.

Por otro lado, Coti reveló la conversación que había tenido con Juli: “Yo no voy a decir lo que nosotras hablamos porque no me gusta, creo que fue una conversación entre nosotras, algo privado. De mi parte, no haría eso de exponer lo que hablas en privado con una persona”, aseguró Poggio.

Coti detalló que Juli le habló por WhatsApp, pero que después eliminó los mensajes y le habló por Instagram: “Sí, lo borré porque no sabía si era su número. Como no la tengo agendada, ella tampoco me tiene y no tiene foto de perfil, dije: ‘capaz no es’, y por eso lo eliminé”.

Además, aclaró que le había hablado porque “quería saber bien las cosas, su versión”, afirmó. También indicó: “No me convenció, justamente porque lo conozco a él (Marcos)”. Cuando le preguntaron si le había hablado a Marcos sobre el beso, ella señaló: “Sí, obvio. Si somos todos amigos”. Señaló que no coincidió lo que él dijo con lo de Coti: “Obviamente son dos versiones distintas”.

Sobre la relación con Marcos, Juli afirmó: “Lo cierto es lo que dije siempre, que tenemos una relación súper linda. Nos acompañamos, siempre hablamos por WhatsApp, nos deseamos suerte, estamos para el otro, y esa es la verdad”.

Al final, Juli dijo que no le había gustado que Coti haya contado la conversación habían tenido: “Me molestó porque no tiene porqué decir lo que hablamos en privado, somos muy distintas en ese sentido”.