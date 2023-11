“Voy a tener que mandar una carta documento”: Coti Romero expuso la cantidad de mails que le envió “Conejo” Quiroga

Aunque pasaron cuatro meses desde que Coti Romero y Alexis ‘El Conejo’ Quiroga terminaron su relación, el cordobés no se da por vencido y busca reconquistar a la correntina a toda costa, pero no le está saliendo como esperaba. Coti lo tiene bloqueado en todas sus redes sociales, sin embargo, esto no le impidió enviarle un caudal de mails interminables hasta que ella terminó señalándolo como un acosador virtual.

Después de que Coti le haya puesto punto final a la relación tras descubrir que El Conejo le fue infiel, el exparticipante de Gran Hermano está haciendo todo lo posible para que lo perdone: “¿Sabés qué pasa? Que me pone ‘te extraño’, ‘te amo’, y a mí me hizo llorar un montón. Ayer, yo estaba ensayando, y me hizo llorar terriblemente”, había comentado la correntina días atrás en la pista del Bailando.

Y continuó diciendo: “Te voy a tener que mandar una carta documento, Alexis. Literalmente. Se metió mi mamá y le dijo que se deje de romper las pelotas. Le hablé yo…¿No hay forma de que entiendas de una vez?”.

Debido a estas declaraciones, El Conejo salió a defenderse en el programa Intrusos y aclaró que le había enviado solamente “dos o tres mails”: “Me parece muchísimo decirme ‘acosador’. O sea, yo no la sigo, no la estoy persiguiendo, no la agarro del brazo cuando la veo...”, aseguró.

Finalizó diciendo: “Me parece que la palabra acoso... Hay mujeres que realmente lo sufren muchísimo y les toman el pelo en una comisaría. Y yo porque mandé tres mails después de que ella me pidió que no le mande...”.

La cantidad de mails que le envió El Conejo a Coti Romero

Coti decidió hablar sobre el tema y en Intrusos decidió exponerlo: “Yo dije: ‘Doy por terminado esto’, porque no me gusta que me dejen como mentirosa. Simplemente por eso voy a mostrar esto, pero después de esto, chau. Yo realmente no lo nombro más”.

Agarrando su celular, dijo: “Mira, y no es mentira. Estos fueron todos los mails”. Cuando le preguntaron cuántos eran, ella respondió: “Más de 50″, y agregó: “Desde el día que nos separamos le dije que yo no quería saber nada”.

Y continuó diciendo: “Cuando yo digo que no, es no. Yo leí la mitad de esos mails, le di la oportunidad de hablar. Justamente lo que él pidió, de llevarnos bien y no pelearnos y demás... yo le dije: ‘Listo, hablemos’. En ese momento, me enteré de muchas más cosas que me hicieron muy mal y ahí le dije: ‘Creo que no, que no va más por acá'”.

“Desde ahí le dije: ‘Basta. No me escribas más que me haces muy difícil las cosas’. A partir de ahí fue que me siguió molestando con los mails. Me puse a pensar que capaz lo que hace es para desestabilizarme, porque de una vez que me estás haciendo mal y se supone que me amas, como lo decís en los mails, basta”, agregó Coti.

“No sé si está obsesionado, pero para mí que realmente no entiende y espero que esta vez que intervenga la familia, porque la familia es un amor y le diga ‘basta’. Porque ellos también me conocieron a mí, saben como soy”, finalizó diciendo.