Alexis “Conejo” Quiroga confesó un duro problema que atraviesa: “No sé cómo explicarlo”

En medio de la conmoción por la internación repentina de Maxi Giudici en el Hospital Ramos Mejía de Buenos Aires, se viralizaron unas declaraciones de Alexis “Conejo” Quiroga. El cordobés confesó un duro problema que atraviesa.

Exparticipantes de la última edición del reality Gran Hermano 2022 transitaron un alto grado de exposición con su salud mental y Conejo admitió hace unas semanas que padeció ataques de ansiedad. “La semana pasada tuve dos ataques de esos, algo así como le pasó a (Tomás) Holder”, contó en diálogo con Editando Tele.

Coti Romero y Alexis Quiroga sufrieron ataques de ansiedad.

“El miércoles tuve que llamar a un amigo porque sentía que me ahogaba, me faltaba el aire... no sé cómo explicarlo”, agregó Conejo al dramático relato sobre la tensa situación que atravesó. Su expareja, Coti Romero, y Holder vivieron situaciones similares.

Las oportunidades laborales que no siempre ocurren como uno espera, la vulnerabilidad ante la fama,

y el repentino cambio del estilo de vida son motivos para que los exparticipantes de GH necesiten acompañamiento terapéutico.

QUÉ LE PASÓ A MAXI GIUDICI TRAS SU SEPARACIÓN CON JULIANA DÍAZ

Tras su separación de Juliana Díaz, el cordobés Maxi Giudici fue internado de urgencia este viernes por la madrugada luego de haber ingerido una importante cantidad de pastillas de Clorazepan de dos miligramos.

En las últimas horas, publicó un video donde arremetió contra la atención recibida en el centro de salud mencionado anteriormente. Sin embargo, la historia compartida a través de su cuenta personal de Instagram fue borrada.