Coti Romero, atenta: Habló la joven de Córdoba que besó al Conejo Quiroga y explicó qué pasó

Coti Romero dejó en claro que Alexis “Conejo” Quiroga no tiene más oportunidades para volver porque le mintió demasiadas veces y no tuvo el coraje de admitírselo. Como si fuera poco, en las últimas horas, la joven de Córdoba que lo besó dentro de un boliche habló y lo mandó al frente.

Un vídeo publicado en la cuenta del ejercito de LAM en Twitter expone a Conejo bailando con una chica de la cual se supo su cuenta de Instagram, Nicky Abigail. Ulises Jait habló con ella y le preguntó para saber qué pasó en esa salida.

“Me acabo de enterar de todo, para empezar ese día fue mi cumpleaños, los chicos estaban de presencia, bailamos y nada más. Eso de que soy la tercera en discordia y demás es mentira jajaj”, respondió la joven a través de un mensaje directo desde la plataforma.

Por su parte, Jaitt indagó más en la cuestión para saber a dónde habían ido, qué sucedió luego del baile y si tuvieron relaciones. La apuntada reiteró: “Fui pero no con él, él esa noche estaba con unos amigos de Córdoba y en el departamento estuvimos con esos chicos, no paso nada”.

QUIÉN ES LA OTRA INTEGRANTE DE GRAN HERMANO QUE BESÓ A CONEJO QUIROGA

Además, aclaró algo que nadie se veía venir: “No paso nada, ni estaba él, estaban los amigos de él, una amiga mía y una de GH”. Obviamente, Ulises consultó que integrante de Gran Hermano era y cómo se dio ese encuentro.

“Nos dijeron que iba a estacionar el auto y venían, por ahí se fueron a otro after nose. No quiero mencionar a nadie mas porque después termino mal yo, solo puedo decirte que no paso nada mas que un baile y que la chica era Juliana”.

Juliana Díaz.

TENSO CRUCE EN EL BAILANDO ENTRE COTI ROMERO Y “CONEJO” QUIROGA

Ante esta polémica, los exGran Hermano se cruzaron en la pista: Coti contó más detalles de sus idas y vueltas. “Nosotros, la primera vez que terminamos, terminamos por una mentira de él y yo nunca lo dije. Nadie nunca supo que fue porque él me mintió, me dijo que estaba en un lugar y cuando le hice una videollamada porque me pareció muy raro, estaba en otro”, confesó.

Conejo” admitió la infidelidad: “Fue un error. No voy a negar algo que está en evidencia”, dijo y agregó: “Fue un fin de semana que fui a Córdoba, una noche de boliche y un poco excedido de copas”.

Pero el cordobés sostuvo que no estaban juntos: “No estábamos de novios, pero estábamos en comunicación para retomar la relación”; y la correntina no se quedó callada: “A mí me duele mucho este tema. Pero no voy a permitir que se digan mentiras porque sí estábamos juntos, pero él no quería contarlo públicamente y ahora entiendo por qué”.