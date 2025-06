Coti Romero apostó por un vestido rojo pasión y conquistó con su look en la gran final de Gran Hermano 2025

Desde su salida de la casa de Gran Hermano, Coti Romero no hizo más que crecer. Su carisma y personalidad la posicionaron como una de las favoritas del público, y logró capitalizar esa popularidad construyendo una comunidad en Instagram que no deja de sumar seguidores. Con casi tres millones de fanáticos en Instagram, la exhermanita no pierde cada oportunidad para estar al día con ellos.

Coti Romero y su look de gala para la final de Gran Hermano

En esta oportunidad, Coti apostó a compartir su look de gala con sus fanáticos. Es que la última edición de Gran Hermano llegó a su fin con Santiago Tato Algorta como el gran ganador, y la exhermanita dijo presente en la gala con un outfit que se llevó todas las miradas.

Coti Romero y su look de gala para la final de Gran Hermano

Coti apostó por un vestido rojo largo y escotado, que llevó junto a una gargantilla con una flor de tela a tono y sandalias en color negro. Eligió para la ocasión accesorios simples en plata, y completó el look con el pelo suelto y un maquillaje marcado pero sobrio.

Coti Romero conquistó con su look para ir a la cancha y alentar a River en el Mundial de Clubes 2025

En los últimos días, la exhermanita se animó a compartir con sus seguidores en Instagram una serie de fotos de su visita a Los Ángeles para ver a River por el Mundial de Clubes. En las imágenes se la puede ver con la camiseta, una bandera y short de jean, disfrutando la previa del partido.

Coti Romero, presente en Los Ángeles para ver a River

“Completamente enamorada de LA y de River“, escribió en el epígrafe de la publicación, que no tardó en acumular miles de likes y cientos de comentarios de otros fanáticos del Millonario.