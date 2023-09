¡Un debut impresionante! Coti Romero tuvo el puntaje más alto del Bailando 2023 y se cruzó con su ex

Luego de meses de entrenamiento, Coti Romero finalmente pudo demostrar todo su potencial arriba del escenario del Bailando 2023. Al ritmo de un Mix urbano, la correntina y Jitsu Díaz se coronaron como la mejor pareja de la noche.

Todos los aplausos se los robó la joven de 20 años, quien saltó a la fama hace un año atrás con su ingreso en Gran Hermano. Desde entonces ha demostrado que las cámaras la aman, ya sea dentro de una casa, en un programa de chimentos o en una pista de baile.

Coti recibió el puntaje más alto de la noche del miércoles 6 de septiembre. En lo que respecta a su danza, no tuvo correcciones puntuales: si bien la rutina no era demasiado exigente, hubo trucos y movimientos complicados, sobre todo para alguien que recién se inicia en este rubro.

Romero aseguró que, como no se va a bailar por un sueño en esta edición, ella y su compañero lo harán cada programa. Lo recaudado irá para alguien distinto cada vez que baile; en esta primera oportunidad, todo fue por Benjamín, un niño de Buenos Aires.

Entre tanto, y para agregarle “pica” al programa, en más de una oportunidad la correntina debió cruzar palabras con su ex, Alexis Quiroga, quien también está en la competencia. Marcelo Tinelli le consultó a ambos sobre sus sentimientos por el otro y el público se emocionó.

La devolución de los jueces del Bailando a Coti Romero

No hay dudas de que Coti y Jitsu la rompieron en la pista de baile, y todos los jueces se lo dejaron en claro. El primero en hablar fue Ángel de Brito, quien tiene un especial cariño por la correntina debido a que trabajaron juntos en LAM por un tiempo.

“Me gusta ver gente que viene con ganas, a presentar lo que puede, que a veces no es perfecto ya que no fue necesariamente perfecto lo que vimos tampoco. Pero hay mucho entusiasmo”, marcó. En tanto, le advirtió que debe tener cuidado con sus caras antes de iniciar la coreo, porque la idea es que nunca se noten sus nervios.

Fuera de eso, de Brito dijo que “para una primera vez estuvo muy bien”, al tiempo en que destacó el fuerte carácter de la joven. Aseguró que la correntina llegó con mucha energía, bancándosela, y una pareja que la acompañó; de este modo, les puso un 7.

Carolina “Pampita” Ardohain también elogió al joven dúo, calificándolos como “un equipo hermoso”. Además de halagar la belleza de Romero (de hecho, dijo que es de las mujeres más lindas del país), señaló que manejan una energía contagiosa y mucha alegría.

“Tiene un compañero muy acorde para ella”, señaló la modelo pampeana, afirmando que hubo química entre Coti y Jitsu. Además, y si bien la coreografía no fue muy exigente, tuvieron mucho trabajo de brazos, lo cual es difícil. De este modo, anunció que su voto es secreto y se conocería más tarde.

Llegado el turno de Moria Casán, también hubo elogios: “Esta parejita nos está dando la sorpresa de la noche. Ya ayer el Conejo la rompió, se lo vio super relajado, natural, desenfadado, al igual que vos Coti”.

Coti Romero la rompió durante su debut en el Bailando 2023. Foto: Captura de video

“Tenes naturalidad, fluiste, se te vio muy cómoda y segura, con ganas. Además, tu compañero es excelente; el mix urbano no es nada fácil, requiere de una técnica como tener los brazos flojos, saltitos rápidos. Hicieron unos trucos muy difíciles”, añadió la ex actriz. De este modo, les dio un 6.

Cuando Marcelo Polino debió hablar, no todo fue color de rosas, sin embargo. Coincidió con el resto de los jueces en que esta primer performance de Romero fue buena: “Parece que bailaran desde hace tiempo, me gustó lo que vi. Me gustaron los trucos, muy limpios; pero...”.

Constanza se puso seria en ese momento, aunque su alegría estaba intacta. El presentador entonces criticó que, ni bien terminaron su baile, ambos concursantes se tiraron al suelo: “Esto vale para todas las parejas; cuando terminan de hacer el show, saludan al público y se quedan parados”. De este modo, les dio un 4.

Coti Romero y Jitsu Díaz sorprendieron en el Bailando 2023. Foto: Captura de video

Aún faltando que Pampita anuncie su voto, Coti y Jitsu en total tuvieron 17 puntos, siendo el más alto de toda la noche. Incluso, Tinelli se dirigió en ese momento a El Conejo para subir la tensión y dijo que la correntina lo superó por dos puntos.

El cruce entre Coti Romero y El Conejo durante su debut en el Bailando 2023

En la previa, el conductor del programa quiso saber por qué los ex Gran Hermano no volvían a apostar al amor y los dos dieron su punto de vista. Sin embargo, e incluso luego de que ambos pasaran por la pista, siguió con “la pica”.

Le consultó al cordobés sobre la performance de su exnovia, y este respondió: “La rompió y la va a seguir rompiendo porque tiene una luz propia”. Por ello, Tinelli pronosticó que iban a volver a estar juntos, aunque el rostro de la chica no mostró demasiado entusiasmo.

Coti y Alexis se cruzaron en su debut por el Bailando 2023.

Es verdad que ella todavía tiene sentimientos por Alexis, pero ha descartado esta posibilidad en innumerables ocasiones. De este modo, Coti aseguró: “Hay veces que, a pesar del amor, uno comete errores. Uno se equivoca, somos personas, pero eso se puede terminar arreglando y llevarnos bien”.

No obstante, para poner tenso el programa, Polino irrumpió y acusó a El Conejo de “haberla engañado”, por lo que todas las miradas recayeron en él. Quiroga rápidamente salió en su defensa: “No, no. Ni cerca”.