Quién es Dai Fernández, la actriz señalada como la tercera en discordia en la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi

A sus 37 años, Dai Fernández está viviendo una etapa clave en su carrera profesional. Tras tomar el desafío de reemplazar a Julieta Nair Calvo en Tootsie, fue elegida por Nico Vázquez para interpretar la pareja del boxeador, en la versión teatral de Rocky.

Con una trayectoria sólida en el mundo del teatro musical, Fernández no es simplemente una figura emergente: se trata de una artista integral. Su talento para cantar, bailar y actuar se destaca por una naturalidad que no pasa desapercibida.

Nicolás Vázquez reveló la verdad sobre su oculto vínculo con Dai Fernández: “En dos meses...”.

Su participación en espectáculos como Fuerza Bruta, Aladdín y Peter Pan demostró que no solo brilla sobre el escenario, sino que también posee una sensibilidad especial para generar conexión con la audiencia. Además, incursionó en la televisión infantil con programas como Disney Junior, Entrelazados y Club 57, ampliando así su alcance a distintos públicos.

Aunque siempre estuvo vinculada al mundo artístico, hubo una etapa en la que se alejó para dedicarse a otras actividades, lo que terminó generándole una profunda angustia.

La angustia que vivió Dai Fernández durante la pandemia

“En pandemia trabajé como agente inmobiliario. No había nada en lo artístico y eso me deprimió y bajoneó. Fue duro. Pero bueno, un día estaba sentada en la guardia de la inmobiliaria y me llama Mariano Demaría, el director de ‘Tootsie’ y ahora también de ‘Rocky’, junto con Nico, y me dice: ‘Vamos a hacer una audición cerrada y quiero que vengas’. Yo ya había trabajado con él en un show de ‘Club 57′. Y quedé para el ensamble y como cover de Julieta Nair Calvo, a quien reemplacé los últimos tres meses en ‘Tootsie’. Eso fue el puente para llegar hoy a ‘Rocky’“, le contó a Clarín.

Entusiasmada por el gran momento que atraviesa, confesó que formar parte de la versión teatral del clásico de Sylvester Stallone también significó un desafío personal que la impulsó a superarse.

Dai Fernández.

“Soy de perfil bajo. De hecho, cuando Nico me decía: ‘Alguna vez quiero protagonizar algo con vos’, yo le respondía: ‘Eso no va a ser posible porque yo no soy famosa ni tengo un montón de seguidores’. Yo venía haciendo mi caminito. Y hoy creo que todo sirvió: lo bueno y lo malo, las veces que no quedé y me empujaron a avanzar. Por suerte hubo muchos sí”, expresó con total honestidad.