Nicolás Vázquez reveló la verdad sobre su oculto vínculo con Dai Fernández: “En dos meses...”.

Durante años, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi fueron considerados una de las parejas más queridas y admiradas del ambiente artístico. Con 18 años de relación, todo indicaba que su vínculo era fuerte, estable y construido sobre bases sólidas.

La impactante predicción astrológica que anticipó la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez.

Por eso, la noticia de su separación generó un gran revuelo y desconcierto. Muchos intentaron encontrar las razones detrás de la ruptura, y no tardaron en surgir especulaciones sobre la posible aparición de terceras personas.

Nicolás Vázquez y su vínculo con Dai Fernández

A ambos, Gimena Accardi y Nico Vázquez, les adjudicaron romances que nunca existieron. Aunque al principio prefirieron mantenerse en silencio y no brindar declaraciones al respecto, finalmente decidieron salir a aclarar la situación y desmentir los trascendidos.

Eso fue lo que hizo el actor de Rocky durante una charla con Yanina Latorre, quien no dudó en revelarle directamente con quién lo estaban vinculando. “Mi fuente me dijo que vos te enamoraste de Dai Fernández”, le lanzó la periodista sin vueltas. “Se lo tiré así”, confesó luego.

La panelista, que ahora conduce SQP, explicó que quiso testear la reacción espontánea de Vázquez, ya que está acostumbrada a que las celebridades le oculten sus vínculos sentimentales o le mientan. No obstante, en esta ocasión, aseguró que le creyó.

“Se enojó, pero no de mala manera, me dijo ‘Yo no lo puedo creer, la gente es una basura. Qué hijos de p..., tengo alguien en mi entorno que me odia’”, fue la respuesta de Nico, según contó Yanina.

Nicolás Vázquez y Day Fernández filmaron en Filadelfia. (Instagram)

Aunque Nico no accedió a dar una entrevista en cámara, sí tuvo una charla con Yanina, quien relató cómo fue el intercambio. “Me comentó que la persona que ahora está más cerca de él, casi como una hermana y su mejor amiga, es Dai. Por eso hay tantas fotos juntos y por eso ella fue al Martín Fierro”.

Además, detalló: “Dice que es su apoyo, la que lo escucha, lo consuela, lo acompaña y lo respalda”, reveló la panelista de LAM, quien aseguró creer todo lo que le contó. “Le creí porque me pareció sincero, o quizás me lo está maquillando, pero si lo está disfrazando, de todas formas, si hay algo real, en dos meses...”, advirtió.