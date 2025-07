Nito Artaza se sinceró sobre su problema de salud y generó preocupación: “No tiene cura”

Nito Artaza lleva décadas haciendo reír a los argentinos, pero detrás del humor también convive con una dificultad que no todos conocían. En una reciente entrevista con Pronto, el artista contó que perdió buena parte de su audición y que padece tinnitus, un zumbido constante en ambos oídos que no tiene cura.

La confesión surgió a raíz de su participación en Pasapalabra (Telefe), donde estuvo junto a Miguel Ángel Cherutti y no logró acertar ninguna de las preguntas del rosco. “Ay, sí, qué papelón”, lanzó Nito entre risas, aunque luego se puso serio: “He perdido mucha audición de los dos oídos y uso audífonos. Tengo tinnitus, como Luis Miguel: es un zumbido constante. Lo perdí por el retorno de los escenarios y los sonidos tan fuertes. Hago tratamiento, pero no tiene cura”.

Nito Artaza en Pasapalabra.

El presente de Nito Artaza y su vínculo con Cherutti

A pesar de la dificultad auditiva, Nito continúa en actividad y no piensa bajarse de los escenarios. Entre ensayos, entrevistas y giras, mantiene un ritmo activo y un humor intacto. “Quizás con una operación de implante coclear”, comentó sobre una posible solución médica, aunque reconoció que el problema persiste especialmente en programas televisivos. “Si no me ponen el retorno, peor. Además, con Miguel estábamos distraídos y nos preguntaron cosas sencillas que respondimos todas mal”.

Nito Artaza en "Intrusos". (Fuente: Captura de pantalla)

El humorista también habló del vínculo con su colega y amigo Miguel Ángel. “Con Miguel todo el tiempo. Ahora nos vamos a trabajar juntos a Ushuaia. Hacemos tres shows seguidos y viajamos por todos lados. Lo adoro a Miguel. Nos queremos muchísimo”. Y, entre bromas, sumó: “Ahora debe estar un poco celoso porque estoy con Sergio Gonal”.

Nito compartió su problema de salud.

Aunque sus oídos le jueguen una mala pasada, Nito no pierde la calidez ni la picardía. “Un poco de vergüenza me dio, sí. En general, no voy a ese tipo de programas porque no acierto una. Además, prefiero tomarme un vinito y que me den tiempo para pensar una respuesta. Así, rápido, me pueden preguntar cuántos años tengo y me olvido”.