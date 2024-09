Las polémicas acusaciones de Cecilia Oviedo contra Nito Artaza: «Harta me tenés»

Nito Artaza, reconocido actor, humorista y político, no ha pasado por un buen momento en sus últimos años. A principios de marzo, confirmó su separación con Cecilia Milone, quien fue su pareja por más de 24 años.

“En el día de la fecha iniciamos junto a Cecilia el divorcio de común acuerdo. Nuestro matrimonio lamentablemente ha llegado a un punto final (...) Lejos de rumores e informaciones alejadas de la realidad, el motivo de dicha decisión radica en encontrarnos con proyectos distintos para nuestras vidas. Por este motivo, les ruego que se respete nuestra intimidad para poder atravesar este difícil momento en un contexto de intimidad y reflexión”, expresó Nito Artaza en sus redes sociales.

La situación lo afectó a nivel físico y mental, al punto de haber bajado 12 kilos en el proceso del duelo. Sin embargo, esto no sería lo más grande que afrontaría.

Nito Artaza en "Intrusos". (Fuente: Captura de pantalla)

Cecilia Oviedo, la exesposa de Artaza previo a su relación con Milone, acudió a las redes sociales para descargarse contra el Senador de la Nación Argentina de Corrientes desde 2009 hasta 2015.

Qué fuerte descargo de Cecilia Oviendo contra Nito Artaza

La polémica se presentó en X (antiguamente conocido como Twitter), cuando la exvedette presentó un contundente descargo contra el senador.

Al etiquetar al usuario de Artaza, la mediática comenzó su descargo al recalcarle que debía tratarla con respeto y que ya se había cansado de sus maltratos.

“Hola @NitoArtaza. Si queres volver a hablar conmigo me vas a hablar con respeto. Harta me tenes. Me banqué diez mil cosas por nuestro hijo desde el divorcio”, comenzó diciendo Cecilia Oviedo en su descargo.

“No voy a tolerar nunca más una falta de respeto de nadie (...) He sido una persona respetuosa siempre. SIEMPRE. Jamás luego de un divorcio escandaloso hablé mal de nadie. Jamás. En años. Pero hay cosas que me tienen harta. HARTA”, continuó la exvedette sobre los destratos del productor.

Finalmente, Cecilia Oviedo hizo alusión a lo cansada que se sentía por las infidelidades y maltratos psicólogos que habría padecido durante su matrimonio.

“HARTA ME TENES @NitoArtaza. HARTA. De tus mentiras, de tus infidelidades cuando estuvimos casados. De tus mentiras, de tus infidelidades cuando estuvimos casados. De tu psicopateo hacia mi persona, que no era demasiado linda, que tenía celulitis, que era una inútil, que era fea, he recibido demasiado maltrato de tu parte Harta. Me cansé”, cerró la exesposa de Nito Artaza.

La respuesta de Nito Artaza tras los dichos de su exesposa

Desde otro aspecto, Nito Artaza decidió hablar en A la Tarde (América) sobre la relación que tiene con su exesposa. “No tengo nada que decir, creo que lo tiene que aclarar Cecilia Oviedo. Yo tengo una excelente relación de hace años con ella, de afecto. Estuvimos en el cumpleaños de nuestro hijo hace poco y se enojó ayer por una discusión, nada más y se ve que… no sé”, destacó el humorista.