Nito Artaza está esperando que Constanza Romero salga de la casa de Gran Hermano para hacerle una propuesta laboral

La correntina Constanza Romero, o más conocida como Coti, no deja de llamar la atención de todos los argentinos, tal es así que hasta productores teatrales observan su participación en Gran Hermano, como Nito Artaza, quien reveló que está esperando que la jugadora termine el reality para hacerle una propuesta laboral.

Artaza se prepara para debutar el próximo 26 de diciembre en Mar del Plata con su nueva propuesta teatral. En diálogo con Intrusos, el productor dijo que “los jóvenes son muy parecidos a los que están ahí adentro- en Gran Hermano- y se ilusionan con ser muy famosos también”.

Así fue que el actor hizo referencia a Coti. “Bueno para algún producto simpático, por ejemplo, yo la veo a la correntina. Se puede sacar para comedia, teatro, tiene mucha impronta. Estoy esperando para llamarla”, manifestó el ex senador.

El notero del programa de Flor de la V preguntó si, en caso de que Romero salga del reality antes de que se estrene la obra, se la llevaría a la próxima temporada y Artaza dijo que por supuesto que si. “Ya la estoy invitando a que venga porque tengo la presentación de diferentes regiones y ella podría hacerlo, me encantaría, es divina”, concluyó.

Alfa apuntó contra Coti: “A la enana esta de Corrientes no la quiero ver más”

La comida es una de las grandes problemáticas en la casa más famosa del país y esto hace que la convivencia se vuelva más difícil entre Alfa y Coti. El participante más grande de Gran Hermano no soporta más a la correntina y expresó su deseo de que se vaya del reality.

Constanza escondió un juego para tomarlo ella sola y enfureció a Alfa. La discusión entre la joven de 20 años y el señor mayor ocurrió en la cocina y terminó a los gritos, lo que generó un clima tenso en la casa.

Alfa se enojó con su compañera porque no pudo hacerse un jugo, ya que ella se había llevado sin que nadie supiera para hacerse un tereré. “Voy a empezar a llevarme el jugo también”, manifestó el jugador de 60 años. “Llevate, Alfa. Nadie te dice nada”, le contestó la correntina.

“Si querés irte, andate. Dejá de romper las pelotas. Me tenés cansada. Estoy harta de vos”, le replicó Coti, a lo que Walter respondió: “Andate vos correntina. Quedate expuesta”.

La pelea continuó por un rato con la presencia de Romina, quien no quiso meterse en la discusión para no salir perjudicada, pero Coti también se enojó con ella por no defenderla.