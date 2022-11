“Línea directa con el cielo”: Coti, la correntina de Gran Hermano dice estar conectada con Dios

Al parecer la casa de Gran Hermano 2022 tiene su favorita y hasta ahora la más estratega: Coti Romero, la correntina. Luego de viralizarse por sus dichos como “opama” o “que se vacha”, mostró su lado creyente, donde aseguró que se conectó con Dios y le envia mensajes.

Qué le pidió Coti, la participante de Gran Hermano, a Dios

En las últimas horas la joven estaba hablando con Alexis, o más conocido como “Conejo”, y le detalló que siente que Dios escucha sus pedidos con respecto al juego dentro de la casa. “Cerré los ojos y sientí que alguien, una voz de hombre, me dijo: ‘Todo va a estar bien’. Lo que sí me acuerdo es que me dijo que era una chica muy especial y ahí yo supe que era Dios”.

“A mí nadie me dijo que era Dios, pero yo lo sabía. En ese momento me largué a llorar”, exclamó sorprendida la correntina. En el video se muestra como Coti aprieta el rosario, al parecer en ese momento pide q algun participante se vaya, y todo indicaría que eso pasó en las eliminaciones de Tomás Holder, Mora, Martina, Juan y La Tora.

La producción de Telefe, hizo varios recortes de los momentos en que la correntina habla sobre Dios y expresa sus deseos. Siempre agradecida por lo recibido expresó: “Hay señales, él siempre me las dio sin que yo se las pida. Necesitaba que pasara esto para que supiera que me está escuchando”.

En el video se puede observar cómo Coti intentaba conectarse con Dios para lograr que la proxima elimada del certamen fuera Juliana: “No estoy por rezar, simplemente voy a pedir que se solucione o que suceda lo que tiene que suceder como hasta viene pasando. Es increíble que suceda todo lo quiero”.