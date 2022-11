La Tora de Gran Hermano participó del debate con su compañero de casa y llamó la atención con un total cuero

La Tora era una de las participantes más polémicas dentro de la casa de Gran Hermano, ya que no tenía buenas formas de contestar y mucho menos de reaccionar. En una de sus últimas peleas antes de quedar eliminada afirmó: “Quiero recurrir a la violencia”.

La última eliminada de Gran Hermano habló con Diario Los Andes

Por eso, los televidentes el domingo pasado decidieron sacarla de la casa más famosa del país, aunque muchos usuarios en Twitter, ya daban por hecho su salida por la cantidad de personas que la querían afuera. Aun así, parte del público opinaba que era la única persona que le daba show al reality.

La ex concursante piso el estudio de GH en su primer programa como analista del juego. Para que quede asentado en las redes sociales, su buena relación con Juan, el cuarto eliminado, se fotografiaron.

La Tora, de "Gran hermano", en la mira del público. (Captura Telefe)

Pero no fue una foto cualquiera, sino que pusieron a Flash, el juguete del taxista en primera plana, para posar por debajo de sus piernas. La joven llevó una minifalda negra al igual que su mini top para completar el total cuero. Por supuesto que sin las texanas, no hubiese sido lo mismo, ya que me aportan el toque Trend que necesitaba.

La Tora sorprendió al posar abrazada a Juan Foto: instagram

Quien quiere que se vaya Lu Villar el próximo domingo

Walter, alias “alfa”, expuso que extrañaba a La Tora y por supuesto que la rubia aprovechó el momento para revelar quien quiere que se vaya en la próxima gala de eliminación, teniendo en cuenta que el hombre de la casa quedó en placa junto a Juliana.

En sus historias de Instagram escribió: “Voten Juliana al 9009″ y expresó un claro favoritismo por el hombre más longevo de la casa más famosa del país.