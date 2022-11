Julieta Poggio de Gran Hermano entró en crisis por un detalle estético y sus compañeras estallaron de risa

Gran Hermano está causando sensación en las redes sociales, donde solo se está hablando de dos temas: el reality show y el Mundial Qatar 2022. Tanto Twitter como TikTok se convirtieron en las plataformas donde circula la mayor cantidad de contenido respecto del programa conducido por Santiago del Moro.

El polémico reality está al aire desde el 17 de octubre y ya son 13 los “hermanitos” que siguen en carrera tras pasar más de un mes dentro de la casa más famosa del país. Desde un inicio que los internautas comenzaron a elegir a sus personajes favoritos y a quienes no tienen tanto apoyo. Una de las favoritas es Julieta Poggio.

Julieta Poggio (Captura de pantalla)

Julieta es modelo, actriz y profesora de baile y pertenece al grupo de los “primos” dentro de la casa, un equipo que no busca conflicto como sí lo hacían los “monitos”. Con su espontaneidad, humor, sinceridad e inocencia, Poggio pudo ganarse el corazón del público y se perfila como una de las preferidas camino a la final.

El grupo de "los primos", uno de los más queridos por el público. Foto: Captura

La crisis estética de Julieta Poggio que hizo estallar de risa a sus compañeras

Mientras algunas de las mujeres estaban en la habitación cantando y tomando mate, Julieta se depilaba las cejas, pero un error la hizo entrar en crisis. “No, Dani, mirá. Me corté mucho acá los pelos con el alicate”, dijo preocupada Poggio mientras Daniela, su máxima aliada, se acercaba a mirar.

En ese instante todas comenzaron a reírse y Daniela no pudo contener la risa al verle el rostro a Julieta que ya tenía una notable expresión de preocupación. “Se nota. No, no, no. No me gusta para nada. ¡Mira, mira!”, gritaba Poggio mientras se miraba al espejo. “No, no, no. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué?”, se lamentaba la joven.

Luego, Romina le jugó una broma, exagerando el resultado de la depilación, pero todo terminó en risas cuando Julieta se dio cuenta de que no se notaba tanto como ella creía. “Pintate, pintate”, le recomendó la exdiputada.