Santiago del Moro fue papá por tercera vez y ha querido compartir su felicidad con sus más de 1.8 millones de seguidores en Instagram, donde suele compartir momentos importantes de su día a día.

El conductor publicó el rostro de la pequeña en posteo que estuvo acompañado por la frase “Santa mía”, es que exactamente Santa es el nombre de la bebé, la cual nació el pasado 25 de marzo.

Santiago del Moro en "Masterchef celebrity" (Instagram)

Recordemos que Del Moro realizó el anuncio el día de su nacimiento a través de una foto con las huellas de los pies de Santa. “Hola mundo, acá estoy. Tan hermosa, tan llena de paz”, escribió el feliz padre.

El conductor informó el nacimiento de su tercer hija en su cuenta de Instagram.

Por qué se llama Santa la bebé de Santiago del Moro

El conductor contó, antes del nacimiento de la pequeña, que él y su esposa María José Sánchez eligieron el nombre de Santa después de pensarlo bastante. Es que en un principio creían que sería un niño y tenían pensado un nombre para el pequeño.

Sin embargo, al recibir la noticia de que sería una niña, la pareja decidió analizar la mejor opción para ella, hasta que un día lo decidieron: “se va a llamar tal porque si era nene se iba a llamar así, así que se llamará así como nena”, le expresó su esposa.

Ella es Santa, la hija de Santiago del Moro. Foto: Instagram/Santidelmoro

“Después me enteré de bisabuelas que tenían ese nombre. Yo no sabía que existía. Es simple, no lo había escuchado. Lo quería para nene, y cuando llegué a casa y mi mujer me dijo eso, dije ‘está bien’, mi hijita se va a llamar Santa Del Moro, porque mi hijo se iba a llamar Santo o Santos”, expresó.