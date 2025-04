Tato de Gran Hermano 2025 se comparó con Marcos Ginocchio y Santiago Del Moro lo fulminó: “No podés...”

Gran Hermano arrancó la semana con una edición especial que hizo reír a más de uno. Esta vez, los jugadores que siguen en carrera vieron en vivo sus castings originales, esos mismos que grabaron para ganarse un lugar en la casa más famosa del país. Entre todos, el que terminó más expuesto —y tentado de la vergüenza— fue Santiago “Tato” Algorta.

El uruguayo, que hoy se perfila como uno de los favoritos, fue muy cuestionado en sus primeros días por una frase que lo dejó marcado: dijo que había sufrido “bullying por fachero”. Eso bastó para que más de uno lo tildara de soberbio, aunque con el correr del juego su imagen se fue acomodando. Sin embargo, el archivo siempre vuelve, y esta vez lo dejó pagando.

Tato de Gran Hermano. Foto: captura pantalla

En su video, Tato contaba con entusiasmo que se sintió frustrado cuando otros compatriotas —como Bautista y Rosina— ingresaron en ediciones pasadas. Él quería ser el primer uruguayo en ganar Gran Hermano en Argentina y aseguraba tener el perfil ideal: buena onda, presencia y personalidad.

Gran Hermano: Tato es el primer líder y mandó a cuatro mujeres “a pensar” (Captura de pantalla)

El comentario de Tato que hizo enojar a Santiago del Moro

El problema fue cuando, en medio de ese speech, lanzó sin pudor que no había ex Gran Hermano que combinara facha, bondad y carácter como él. “Uno que tenga esas tres cosas…”, dijo confiado. Y cuando un productor le mencionó a Marcos Ginocchio, él retrucó sin dudar: “Sumale que soy divertido, porque Marcos no hablaba... pero no, no son más lindos”.

La reacción de Santiago del Moro al escuchar la comparación fue inmediata y picante. Al terminar el tape, le tiró sin filtro: “Podés decir todo, pero… no te podés parar nunca al lado de Marcos de facha”. Y para rematarla, agregó que hasta Mario Casas parecía un extra al lado del salteño. Las risas del estudio lo dijeron todo.

Emmanuel de Gran Hermano fue relacionado con uno de los ganadores del certamen.

Tato, entre tentado y expuesto, intentó salir jugando con una sonrisa. “Había que venderse, Santi…”, dijo, buscando alivianar la escena. Pero Del Moro, entre chicana y elogio, le reconoció el mérito: está adentro, llama la atención y supo cómo jugarla.