Desde ayer, Jenifer Lauria acapara la atención de los medios y las redes sociales luego de confirmar públicamente su dolorosa separación de Nano. La noticia sorprendió a sus seguidores, quienes venían siguiendo de cerca su historia de amor desde su paso por Gran Hermano.

Pero ahora, a ese difícil momento personal se le sumó una situación aún más delicada: tras el accidente sexual que sufrió hace un tiempo y que generó gran repercusión, la mediática se vio obligada a pasar por el quirófano. Fue ella misma quien, con sinceridad y sin filtros, decidió contar los detalles de la operación a la que tuvo que someterse.

Cabe destacar que, semanas atrás, Giuliano había contado públicamente que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente tras un incidente ocurrido durante un encuentro íntimo. De acuerdo con lo que trascendió, sufrió la ruptura del frenillo, una lesión que lo obligó a pasar por el quirófano para poder recuperarse por completo.

La razón por la que Jenifer de Gran Hermano tuvo que ser operada

A través de su cuenta de Instagram, Jenifer Lauria compartió una serie de historias desde el hospital que encendieron las alarmas entre sus seguidores. Las imágenes, en las que se la veía en bata, conectada a una vía y visiblemente afectada, generaron una oleada de preocupación en redes sociales. Ante la cantidad de mensajes que comenzó a recibir, la exparticipante de Gran Hermano decidió aclarar la situación y contar, con total sinceridad, qué tipo de intervención quirúrgica le realizaron.

Según explicó, la operación no estaría relacionada con el episodio íntimo que protagonizó junto a Nano semanas atrás —cuando él tuvo que ser operado tras un accidente sexual—, sino que se trató de otro problema de salud que venía arrastrando desde hace tiempo. A pesar del hermetismo inicial, Jenifer llevó tranquilidad al asegurar que todo salió bien y que ya se encuentra en proceso de recuperación.

La intervención quirúrgica de Jenifer de Gran Hermano.

Horas después de compartir las imágenes desde el hospital, Jenifer rompió el silencio con un mensaje claro y sincero destinado a todos sus seguidores que se mostraron preocupados por su salud. “Para todos los que me preguntan me hice una mastopexia (reducción mamaria) pues ya no las aguantaba más”, explicó la ex Gran Hermano, dejando en evidencia que la intervención tenía que ver con una decisión personal relacionada al bienestar físico.

Visiblemente aún afectada por el postoperatorio, Jenifer pidió comprensión y dejó en claro que necesita tiempo para reponerse. “No estoy en condiciones todavía de salir a aclarar nada. Tengan paciencia, que estoy recién operada y recuperándome”, concluyó, mientras continúa en reposo y alejada momentáneamente del foco mediático.