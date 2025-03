La foto íntima de Jenifer y Giuliano de Gran Hermano 2025 al borde de la censura

Gran Hermano 2025 no solo es un reality marcado por la competencia y estrategias algo cuestionables. Al estar en completo aislamiento, los hermanitos tienen espacio para conocerse mejor, por lo que los encuentros picantes y amorosos son una gran posibilidad.

La casa de Gran Hermano con los originales y los nuevos

Ahora bien, los hermanitos que lograron concretar sus sentimientos fueron Jenifer y Giuliano. Al descubrir la intensa atracción que sentían el uno por el otro, decidieron darle una oportunidad a su romance fuera de la casa, compartiendo besos en público y fotos sin ningún tipo de censura.

La foto de Jenifer y Giuliano de Gran Hermano 2025 que encendió todas las alarmas

La última foto de la pareja fue presentada por la expareja de Centurión en redes sociales. Allí, se logró ver a la exhermanita acostada en ropa interior en compañía de Giuliano, lo que generó todo tipo de revuelo por parte de sus fanáticos.

La última foto sin censura de Jenifer y Giuliano de Gran Hermano 2025

Esta no sería la primera vez que los exparticipantes de Gran Hermano 2025 se muestran picantes en redes. A pocos días de celebrar San Valentín, Jenifer subió una historia de Instagram donde describía su primer encuentro sexual con Giuliano tras salir de la casa. "Me llenó de leche y ahora me lleva a merendar”, aseveró la mediática con picardía.

Por qué Jenifer le pegó a Ricardo Centurión

Desde otro aspecto, la exhermanita se hizo viral por su tenso vínculo con Ricardo Centurión, su expareja y padre de su hija. Mientras estaba en la casa, se filtró un video en que la joven golpeaba al jugador en plena luz del día, lo que obligó a Jenifer a hablar sobre lo sucedido.

"El video es de febrero de 2021. Él se fue a entrenar a la mañana y me mandó un mensaje diciéndome que no iba a volver a comer porque se juntaba en Nordelta con los amigos. Yo le pedí que por favor no se metiera en problemas porque hacía poco había salido la denuncia de Vélez a los jugadores. “A las 17 le escribí para ir a comer con su familia y no me respondió, yo le seguí escribiendo y no recibía respuesta, hasta que me llega un video donde está en un barco con un montón de chicas, gritando y en shortcito. Por esto le escribo, pero nunca volvió. Eso fue el 6 de febrero y yo volví a verlo recién el 8 (...) Obviamente que la violencia está mal, pero ponganse en mi lugar. Yo estaba embarazada de cinco meses y él con minas en un barco. Él estaba de gira y por eso fue el cachetazo”“, explicó Jenifer en LAM.