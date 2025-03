Gran Hermano 2025 lleva más de tres meses en vivo y en la casa más famosa del país pasó de todo, expulsiones, renuncias, reemplazos y nuevos participantes, lo que llevó a que se adapten a las reglas del juego y de la convivencia. Luciana es una de las jugadoras originales y ahora fue señalada por una llamativa actitud.

Eugenia, Saif, Bati, Selva, Marcelo, Gabriela, Lucía y Lorenzo fueron los nuevos jugadores de la casa que deben adaptarse a los originales. Saif quedó eliminado, y por el Golden Ticket reingresaron dos exparticipantes: Claudio “Papaucho” y Furia (de la edición anterior).

Los cambios en el reality lleva a situaciones extremas de peleas, nuevos grupos o participantes que sienten atracción por otros. En ese sentido, Luciana tuvo una llamativa actitud con Bati que lo incomodó.

El tenso momento entre Luciana de Gran Hermano 2025 y un participante

El participante les contó a Marcelo, Chiara y Ulises diferentes situaciones de “acoso” que sufrió de Luciana, por lo que debió pedirle que no lo incomodara.

La primera fue en el patio, cuando Luciana le dijo un piropo a Bati: Me perdí en tus ojos". Ante esto, Chiara acotó: “Uy chamuyo, al 9009″.

Otro momento de incomodidad fue cuando Bati comentó: “Tengo ojos tristes”, a lo que Luciana le dijo: “¿Cómo me vas a mirar?“.

Incómodo con el rumbo de la conversación, Bati le respondió: “Cómo te estoy mirando, con cara de alejate”.

“Si estoy arriba, como me mirás”, retrucó Luciana. “Ay, Luciana, basta; mamá, Luciana me molesta”, respondió tajante Bati.

En la charla que mantenía con sus compañeros, el contador le contó lo incómodo que se siente: “No sé cómo decirle basta. No es que me haga cringe. Ya me incomoda”.

Luego, Bati reflexionó sobre cómo puede decirle algo sin que cause otra impresión: “Si la corro, si la freno, lo puede llevar para cualquier lado de eso. Si tergiversa una conversación pe... como si alguien se robó un queso”.

Asimismo, el contador contó otro momento tenso que vivió cuando esta la foto de su novio en su cama, pero dado vuelta. “Así es constante. Yo, tipo, estoy caminando y viene y como que me apoya”, relató Bati.