El contundente descargo de Jenifer de Gran Hermano 2025 contra sus críticos: “Supérenlo”

Gran Hermano 2025 está lejos de ser la edición más tranquila de Telefe. Luciana, una de las integrantes del conocido “Tridente” quedó eliminada tras un mano a mano con Chiara, lo que dio pie a todo tipo de reacciones en redes sociales.

"Seguro el padre de Mancuso uso la plata que le estafo a Maradona para que no se vaya su hija de Gran Hermano, patético“, ”Ahora resulta que el triciclo fue siempre una ILUSIÓN nuestra, cuando hasta la semana pasada los panelistas decían que los participantes que se iban era porque el fandom del tenedor así lo quiso JAJAJAJAJAJA no te aceptan una derrota ni ahí estos", aseveraron algunos usuarios en X (anteriormente conocido como Twitter).

Ahora bien, algunos críticos apuntaron contra Jenifer, la exparticipante de la edición que enfrentó a Chiara en múltiples oportunidades. Esto dio pie a que la misma rompiera el silencio a través de sus redes sociales.

La postura de Jenifer de Gran Hermano 2025 contra sus críticos

El descargo de la hermanita se dio a conocer en las últimas horas a través de sus historias de Instagram. Allí, reconoció que estuvo de acuerdo con la decisión del público respecto a la salida de Luciana. “Recibo mensajes de a dónde vas a festejar, dolida. Prefiero que Chiara se quede adentro porque no me la quiero fumar afuera“, destacó la influencer.

“Quería que se vaya Luciana porque necesitaba que se rompa ese tridente de una vez por todas para que se bajaran del pony. Quería que el tridente supiera como es perder un compañero. Estoy muy feliz que se haya ido Luciana”, continuó diciendo.

Finalmente, Jenifer de Gran Hermano 2025 cerró su comunicado con un duro dardo contra sus críticos: “Dejen de mandarme mensajes insultándome porque a mí me chupa un hue**, porque estoy recontra bien. No se dan idea de lo que bien que me va con los proyectos que tengo en mente. Dejen ese resentimiento. ES UN JUEGO, suéltenlo, ya está por favor. Basta de tanto odio e insulto. Cálmense un poco".