Luciana atendió el teléfono rojo en Gran Hermano 2025 y se descontroló todo: ¿a quién eligió para pasar la noche a solas?

Gran Hermano 2025 ya cumplió dos meses y los jugadores han dejado todo para avanzar en la competencia. En el reality que conduce Santiago del Moro ya pasó de todo, desde peleas hasta expulsiones y sanciones. Sin embargo, el show continúa y esta semana volverá el “teléfono rojo” que fue furor en la temporada anterior.

Sonó el primer teléfono rojo en Gran Hermano 2025: quién lo tomó y cuáles fueron las novedades

Santiago del Moro anunció el 7 de enero que el peculiar elemento volvería a estar vigente. Este siempre se encuentra ubicado en un lugar estratégico de la casa, y los jugadores están obligados a atenderlo. Además, nunca saben cuándo sonará.

En la edición anterior, hubo veces que dio inmunidad, otras la potestad de fulminar, o pasar algún beneficio a otro, etc. Por ello las expectativas por el primer llamado fueron muy grandes en toda la casa. “¡ATENDEME! Esta noche vuelve a sonar el teléfono en la casa más famosa”, aseveró Telefe con una transmisión en vivo de la casa.

Quiénes fueron los últimos eliminados de la competencia

Antes de conocerse quién fue el ganador del beneficio, hubo una nueva gala de eliminación. Con una placa positiva, dos de los nuevos hermanitos se fueron de la casa: Lorenzo (22.2%) y Marcelo (31,3%)

Quién atendió el teléfono rojo

El programa inició por todo lo alto con las indicaciones de Santiago del Moro sobre el beneficio del teléfono rojo: quien lo atienda, debe fulminar a alguien y pasar una noche romántica con esa misma persona.

La persona que lo atendió fue Luciana, lo que provocó la celebración de Luz y Tato. Tras informarle los beneficios, la hermanita tomó la decisión de fulminar a Eugenia. Esto generó la bronca de la santiagueña, que no dudó en quebrar en llanto.

“Me mata que Eugenia con cualquier cosa siempre termina llorando, le dicen madre, pero no se banca ni una después“, ”¿Pero dónde se imaginó que entró Eugenia? ¡En Rinconcito de Luz! En la edición pasada Emma se bancó 22 placas. Mucho pingo de acá, pingo de allá y llora por estar en placa, aburre señora", aseveraron los usuarios contra la actitud de la hermanita.

La polémica cita de Luciana con Eugenia

Durante la cita romántica, Eugenia fue letal con su compañera. “Te juro que no te soporto, no te aguanto”, soltó la nueva integrante de la casa más famosa del país. “Me encanta que no me soportes”, contestó Luciana con la misma dureza. “¿Qué te creés boluda? Te creés mil", agregó la santiagueña que fue con los tapones de punta al encuentro a solas con su rival.